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Комитет Госдумы поддержал проект о продаже российского вина через «Почту России»

УрБК, Москва, 22.10.2026. Комитет Госдумы по экономической политике рекомендовал принять в первом чтении законопроект об эксперименте по дистанционной продаже российского вина через сайт «Почты России». Проект предусматривает проведение эксперимента в Москве и Московской области.

Документ внесен в Госдуму правительством РФ в апреле 2023 года. Он предполагает возможность онлайн-продажи вина, крепленого и игристого вина, произведенных из винограда, выращенного в России. Участие в эксперименте будет добровольным. Правительство сможет принять решение о расширении его территории.

Минсельхоз России будет формировать и вести перечень производителей, допущенных к участию в эксперименте, а также определять порядок подачи заявок и критерии отбора. Перечень участников разместят на официальном сайте ведомства. Правительство также получит полномочия по утверждению порядка проведения эксперимента и отбора производителей.

Контролировать соблюдение требований законодательства об обороте алкогольной продукции и подключение «Почты России» к программно-аппаратным средствам ЕГАИС будет Росалкогольтабакконтроль. «Почта России» заключит с участниками эксперимента договоры на хранение и доставку вина.

Положения законопроекта распространяются также на вино, крепленое и игристое вино из винограда, выращенного в странах ЕАЭС, при условии подтверждения места его произрастания.

«Законодательная инициатива направлена на формирование системной государственной политики стимулирования отечественного виноделия, реализуемой во исполнение поручения президента РФ. Реализация инициативы обеспечит создание правовой основы для масштабирования дистанционной торговли и укрепления конкурентных позиций российских производителей», — сообщил председатель комитета Госдумы по экономической политике Максим Топилин.

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