Минздрав выступил против дистанционной продажи вина через «Почту России»

УрБК, Москва, 01.09.2026. Минздрав выступил против эксперимента по дистанционной продаже российского вина через специализированный сайт «Почты России» и попросил вице-премьера Татьяну Голикову поддержать позицию ведомства. Об этом говорится в июльском письме министра здравоохранения Михаила Мурашко зампреду правительства, с которым ознакомились «Известия».

Автор письма отмечает, что расширение доступности алкоголя противоречит государственной политике по снижению его потребления и может поставить под угрозу достигнутые результаты. В июне 2026 года потребление алкоголя, по данным Минздрава, составило 7,62 л этанола на человека против 9,1 л в 2019-м. Целевой показатель на 2030 год — 7,8 л.

Единого мнения в правительстве пока нет, сообщил чиновник. По его словам, позиции министерств являются частью межведомственного обсуждения. Поскольку вопрос рассматривается на президентском уровне, итоговое решение будет приниматься там, уточнил источник, знакомый с деталями дискуссии.

6 августа замминистра финансов Алексей Сазанов подтвердил, что Минсельхоз, Минэкономразвития и Минпромторг обсуждают возможность дистанционной продажи алкоголя. Тем не менее, по словам А. Сазанова и источника, знакомого с ходом обсуждения, эти ведомства, а также Минфин уже поддержали инициативу. Она может создать новый канал продвижения продукции небольших виноделен, отметили в Минсельхозе.

Онлайн-торговля даст им дополнительный канал сбыта и позволит представить покупателям более широкий ассортимент, включая премиальные и эксклюзивные позиции, говорят представители виноделен «Кубань-Вино» и «Фанагория». Особенно это важно для небольших производителей, которые ограниченно представлены в федеральных сетях, уточнил представитель винодельни «Темпельхоф». При этом прямые продажи также могут снизить конечную стоимость вина за счет сокращения числа посредников, добавил руководитель информационного центра WineRetail.

Многообразие торговых форматов должно быть, но не с подакцизными товарами, такими как алкоголь и табак, указал председатель Ассоциации компаний омниканальной розничной торговли (АКОРТ) Станислав Богданов. Для алкоголя необходимы лицензирование, прослеживаемость и контроль оборота и хранения, заметил он. По его мнению, обеспечить соблюдение этих требований при дистанционной торговле сложно.