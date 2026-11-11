Госдума одобрила в I чтении эксперимент по продаже российского вина через «Почту России»

УрБК, Екатеринбург, 11.11.2026. Госдума приняла в первом чтении законопроект о проведении эксперимента по дистанционной продаже российского вина через сайт «Почты России» в Москве и Московской области. Документ внесен правительством РФ в нижнюю палату парламента в апреле 2023 года.

Эксперимент предполагает онлайн-продажу вина, крепленого и игристого вина, произведенных из винограда, выращенного на территории России. Участие в проекте будет добровольным. Правительство сможет принять решение о расширении географии эксперимента, сообщает ТАСС.

Минсельхоз РФ будет формировать и вести перечень производителей, допущенных к участию в проекте, а также устанавливать порядок подачи заявок и критерии отбора. Правительство определит правила проведения эксперимента и порядок отбора винодельческих хозяйств.

«Почта России» будет заключать договоры с продавцами на хранение и доставку вина. Контроль за соблюдением требований законодательства об обороте алкогольной продукции и подключением компании к программно-аппаратным средствам ЕГАИС возложат на Росалкогольтабакконтроль.

Положения законопроекта также распространяются на вино, произведенное из винограда, выращенного в государствах — членах Евразийского экономического союза, при условии подтверждения места его произрастания.

Одновременно Госдума приняла в первом чтении еще один законопроект, предусматривающий исключение из законодательства об обороте алкоголя запрета на дистанционную торговлю спиртными напитками в рамках предложенного эксперимента.

«Законодательная инициатива направлена на формирование системной государственной политики стимулирования отечественного виноделия, реализуемой во исполнение поручения президента РФ. Реализация инициативы обеспечит создание правовой основы для масштабирования дистанционной торговли и укрепления конкурентных позиций российских производителей», — сообщил председатель комитета Госдумы по экономической политике Максим Топилин.

Первый зампредседателя комитета Госдумы по экономической политике Надежда Школкина отметила, что дистанционная продажа может расширить возможности небольших винодельческих хозяйств, которым сложно попасть на полки розничных магазинов.

«Человек во время отдыха посетил винодельню или увидел рекламу, почему он не может заказать себе домой это вино, которого нет в магазинах, так как некрупным производителям на полку попасть до сих пор нереально. И надо понимать, что это не заказ с доставкой курьером банки огурцов для закуски, это осознанное действие: зайти на сайт «Почты России», выбрать вино, подтвердив свои данные, оплатить и ждать. И скорее всего, потом идти на почту за ним. Это также формирование вкуса к российским винам и поддержка небольших винодельческих хозяйств», — сказала Н. Школкина.

Редакция ИАА «УрБК» напоминает, что чрезмерное употребление алкоголя вредит вашему здоровью. Мы не пропагандируем алкоголь!