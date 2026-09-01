Сентябрьские изменения

С 1 сентября 2026 года в России вступает в силу ряд изменений в законодательстве, которые затронут работников и работодателей, заемщиков, автомобилистов, предпринимателей, школьников и пользователей банковских услуг. В частности, начнется новый этап внедрения цифрового рубля, изменятся правила сверхурочной работы и предоставления ипотечных каникул, а для некоторых категорий граждан появятся новые возможности и ограничения. В Свердловской области также ужесточатся правила продажи алкоголя. Подробности основных нововведений — в обзоре ИАА УрБК.

Новый этап внедрения цифрового рубля

С 1 сентября начинается новый этап внедрения цифрового рубля. Крупнейшие банки должны обеспечить клиентам возможность совершать операции с цифровыми рублями, а крупный бизнес — принимать их к оплате. Параллельно будет развиваться использование универсального QR-кода для платежей.

Платежи в пользу «Почты России»

С 1 сентября вступил в силу закон о модернизации «Почты России». Главная его особенность — установление новых источников дохода для «Почты России». Госкомпания сможет за плату принимать у граждан бумажные заявления на госуслуги, доставлять их в нужные инстанции и приносить готовые ответы обратно — это станет альтернативой электронному оформлению. Кроме того, на портале «Госуслуги» появится электронная почта. Пользователи (граждане и компании) получат личные ящики для юридически значимых сообщений от госорганов и ЦБ. Закон вступит в силу 1 сентября 2026 года.

Ипотечные каникулы для семей

С 1 сентября семьи с двумя и более детьми получат возможность оформлять ипотечные каникулы сроком до полутора лет при соблюдении установленных законом условий. Мера направлена на поддержку заемщиков, столкнувшихся с финансовыми трудностями.

Больше сверхурочной работы

С 1 сентября максимальный объем сверхурочной работы увеличивается со 120 до 240 часов в год. При этом возможность работать сверх установленного лимита должна быть закреплена в коллективном договоре или отраслевом соглашении. Одновременно устанавливаются новые правила оплаты сверхурочных часов.

Новые правила для водителей

С 1 сентября обновляются особенности режима рабочего времени и времени отдыха водителей. Изменения затрагивают порядок организации труда работников, занятых перевозками.

Изменения для иностранных граждан

С 1 сентября ужесточаются отдельные требования к медицинским осмотрам иностранных граждан. Кроме того, обновляются формы уведомлений, которые используются при взаимодействии работодателей и государственных органов по вопросам пребывания иностранцев и их трудоустройства.

Новые правила продажи алкоголя в Свердловской области

С 1 сентября в Свердловской области розничная продажа алкоголя, за исключением реализации при оказании услуг общественного питания, разрешена с 9:00 до 22:00. Для кафе и ресторанов, расположенных в многоквартирных домах, продажа алкоголя допускается только при наличии зала обслуживания площадью более 30 кв. м.

Кроме того, в регионе вводится полный запрет на розничную продажу алкоголя в День знаний, 1 июня и в День трезвости — во вторую субботу сентября. Если 1 сентября приходится на субботу или воскресенье, запрет действует в день начала нового учебного года.

Новые правила для платной медицины

С 1 сентября медицинские организации смогут заключать договоры на оказание платных медицинских услуг дистанционно, в том числе с использованием национального мессенджера «Макс». В договорах должны появиться дополнительные положения о соблюдении пациентами назначений врача и правил поведения в медицинской организации.

Регулирование цифровых валют

С 1 сентября вступает в силу комплексное регулирование цифровых валют. Цифровая валюта получает статус имущества, при этом ее использование в качестве средства платежа остается запрещенным. Для частных инвесторов предусматриваются специальные правила работы с цифровыми валютами через легальных посредников.

Закон об искусственном интеллекте

С 1 сентября начинают действовать положения первого комплексного закона об искусственном интеллекте №243-ФЗ. Закон устанавливает рамочные правила государственной политики и регулирования технологий ИИ, в первую очередь в отношении больших фундаментальных моделей.

Самозапрет на азартные игры

С 1 сентября россияне смогут устанавливать самозапрет на участие в азартных играх через портал «Госуслуги». Механизм позволит гражданам самостоятельно ограничивать доступ к соответствующим услугам.