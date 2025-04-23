Госдума предлагает запретить ввоз вейпов в Россию

УрБК, Москва, 23.04.2025. Распространенность курения среди россиян с 2009 года снизилась более чем в два раза, до ...18.01.2023 Госдума повысила акциз на сигареты и табак
УрБК, Москва, 18.01.2023. Госдума во втором и третьем чтениях одобрила закон, по которому с марта вырастут ставки ...22.10.2018 Минздрав РФ поддержал идею о запрете курения кальяна в заведениях общепита
УрБК, Москва, 22.10.2018. Минздрав РФ поддержал идею о введение запрета на курение кальянов в заведениях общепита, ...19.10.2017 Минздрав предложил запретить кальяны и электронные сигареты в кафе
УрБК, Москва, 19.10.2017. Минздрав РФ выступил за запрет курения кальянов и электронных сигарет (вейпов) в кафе и ...29.09.2014 Госдума предлагает запретить энергетики
Депутаты Госдумы РФ от всех парламентских партий внесли законопроект, запрещающий продажу слабоалкогольных тонизирующих ...