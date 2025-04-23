УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000- Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Погода сегодня
Новости дня
Вчера, 16:14

Госдума предлагает запретить ввоз вейпов в Россию

УрБК, Москва, 29.07.2025. Госдума предлагает запретить ввоз вейпов в Россию. С этой инициативой выступил глава комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов, пишут РИА Новости.

Однако их производство следует сохранить для дальнейшей продажи в другие страны, уточнил С. Леонов.

Он сослался на положительный опыт Китая, где вейпы практически не курят, но притом страна является самым большим производителем данной продукции в мире.

Данную инициативу поддерживает и председатель Госдумы В. Володин. Он сообщил, что дума поддержит и рассмотрит в приоритетном порядке законопроект о полном запрете продажи вейпов в России, если такая инициатива поступит от правительства. Он подчеркнул, что все фракции Госдумы поддерживают инициативу о полном запрете вейпов.

Также отмечается, что распространенность курения среди россиян с 2009 года снизилась более чем в два раза, до 18,6%. Об этом заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко.
Вернуться в раздел » Новости дня
Материалы по теме
23.04.2025 Распространенность курения среди россиян снизилась до 19%

УрБК, Москва, 23.04.2025. Распространенность курения среди россиян с 2009 года снизилась более чем в два раза, до ...

18.01.2023 Госдума повысила акциз на сигареты и табак

УрБК, Москва, 18.01.2023. Госдума во втором и третьем чтениях одобрила закон, по которому с марта вырастут ставки ...

22.10.2018 Минздрав РФ поддержал идею о запрете курения кальяна в заведениях общепита

УрБК, Москва, 22.10.2018. Минздрав РФ поддержал идею о введение запрета на курение кальянов в заведениях общепита, ...

19.10.2017 Минздрав предложил запретить кальяны и электронные сигареты в кафе

УрБК, Москва, 19.10.2017. Минздрав РФ выступил за запрет курения кальянов и электронных сигарет (вейпов) в кафе и ...

29.09.2014 Госдума предлагает запретить энергетики

Депутаты Госдумы РФ от всех парламентских партий внесли законопроект, запрещающий продажу слабоалкогольных тонизирующих ...

Популярные новости
11.07.2025На территории Преображенского парка в Академическом районе Екатеринбурга открылась новая площадка для райдеров11.07.2025В Екатеринбурге будут судить бывшего председателя садоводческого товарищества за присвоение 1,4 млн рублей03.07.2025В культурном центре «Эрмитаж-Урал» 5 июля состоится открытая экскурсия «Золотой век искусства Фландрии»11.07.2025Данные независимой экспертизы подтвердили безопасность стройплощадки на улице Раевского в Екатеринбурге30.06.2025Филиал ПАО «Россети» — МЭС Урала заменил две опоры на самой северной магистральной ЛЭП Ямало-Ненецкого автономного округа
Архив новостей
Июль 2025 (663)
Июнь 2025 (565)
Май 2025 (520)
Апрель 2025 (685)
Март 2025 (578)
Февраль 2025 (562)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000- Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18