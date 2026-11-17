УрБК, Москва, 17.11.2026. Рассмотрение законопроектов об эксперименте по онлайн-продаже российского вина через сайт «Почты России» отложено на неопределенный срок. Москва и Московская область высказали замечания к инициативам, сообщил председатель комитета Госдумы по экономической политике Максим Топилин.

«Да. На неопределенный», — сказал М. Топилин во вторник «Интерфаксу», отвечая на вопрос о сроках рассмотрения документов.

«Москва и Московская область выступили с рядом замечаний на комиссии по законопроектной деятельности. Официальных замечаний органов у нас нет», — добавил он.

По данным источника «Интерфакса», перенос рассмотрения произошел по предложению председателя Госдумы Вячеслава Володина в связи с вопросами к правительству по доработке инициатив.

Законопроекты № 332027-8 и № 332033-8 предусматривают проведение эксперимента по дистанционной продаже отечественного вина в Москве и Московской области. Правительство внесло их в Госдуму в апреле 2023 года, 11 ноября депутаты приняли документы в первом чтении.

Прошедший первое чтение законопроект предполагает возможность продажи через специализированный сайт «Почты России» российского тихого, крепленого и игристого вина, произведенного из винограда, выращенного в РФ. Продавцами смогут выступать организации, имеющие соответствующие лицензии на производство и поставку алкогольной продукции. Получать дополнительную лицензию на розничную продажу им не потребуется.

«Почта России» сможет хранить принадлежащее продавцам вино без получения отдельной лицензии. Доставка и передача заказов будут осуществляться в Москве и Московской области. Предусмотрена также возможность продажи вина из винограда, выращенного в государствах — членах Евразийского экономического союза, при условии подтверждения места его произрастания.

Еще один документ предусматривает изменения в законодательство о государственном регулировании производства и оборота алкоголя, необходимые для отмены запрета на дистанционную торговлю спиртными напитками в рамках эксперимента.

Интернет-торговля алкоголем в России запрещена с 2007 года. Попытки легализовать ее предпринимались неоднократно, однако ранее соответствующие инициативы не получали поддержки ряда ведомств. В 2021 году президент РФ поручил правительству совместно с «Почтой России» провести эксперимент по продаже российских вин.