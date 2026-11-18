УрБК, Москва, 18.11.2026. Страховые компании скептически отнеслись к возможности покупать полисы ОСАГО на «Госуслугах». Инициатива избыточна, считает представитель Российского союза автостраховщиков (РСА), пишут «Ведомости».

Портал предназначен для предоставления государственных и муниципальных услуг, в то время как ОСАГО является коммерческим продуктом, отметил он. Кроме того, если договор заключается без непосредственного участия страховщика, компании лишаются возможности взаимодействовать с клиентом и предлагать ему другие продукты, подчеркнул представитель союза

О том, что Банк России, Минцифры и правительство согласовали законопроект, который позволит автомобилистам оформлять полисы ОСАГО через портал государственных услуг, 17 ноября сообщил директор департамента страхового рынка ЦБ Илья Смирнов на конференции «Барьер-2026. Противодействие страховому мошенничеству». Документ может быть внесен в Госдуму до конца 2026 года.