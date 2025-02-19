Wildberries и Avito выступили против верификации продавцов через портал «Госуслуги»

УрБК, Екатеринбург, 17.01.2025. Объединенная компания Wildberries и Russ выявила новую схему мошенничества в отношении ...

УрБК, Москва, 15.11.2023. После проверки, проведенной Генпрокуратурой РФ, маркетплейс Wildberries изменил 20 своих ...

Свердловчанка взыскала с Wildberries более 20 тыс. рублей за задержку возврата денег за испорченный товар

УрБК, Екатеринбург, 08.11.2023. Свердловчанка взыскала с маркетплейса Wildberries более 20 тыс. руб. за задержку ...