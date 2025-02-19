Wildberries и Avito выступили против верификации продавцов через портал «Госуслуги»

УрБК, Москва, 19.02.2025. Служба информационной безопасности объединенной компании Wildberries и Russ выявила новую ...17.01.2025 Wildberries выявил новую схему мошенничества в отношении детей
УрБК, Екатеринбург, 17.01.2025. Объединенная компания Wildberries и Russ выявила новую схему мошенничества в отношении ...15.11.2023 Проверка Генпрокуратуры изменила 20 правил торговли маркетплейса Wildberries
УрБК, Москва, 15.11.2023. После проверки, проведенной Генпрокуратурой РФ, маркетплейс Wildberries изменил 20 своих ...08.11.2023 Свердловчанка взыскала с Wildberries более 20 тыс. рублей за задержку возврата денег за испорченный товар
УрБК, Екатеринбург, 08.11.2023. Свердловчанка взыскала с маркетплейса Wildberries более 20 тыс. руб. за задержку ...16.06.2023 Число российских продавцов на маркетплейсе «AliExpress Россия» с начала года снизилось на 27%
УрБК, Москва, 16.06.2023. Эксперты сервиса «Точка маркетплейсы» зафиксировали резкое снижение числа продавцов на ...