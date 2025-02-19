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Вчера, 14:25

Wildberries и Avito выступили против верификации продавцов через портал «Госуслуги»

УрБК, Москва, 21.02.2025. Площадки онлайн-торговли Wildberries и Avito выступили против верификации продавцов через портал «Госуслуги». Об этом пишет РБК со ссылкой на в пресс-службу объединенной компании Wildberries и Russ.

В пресс-службе Avito сообщили, что на платформе разработаны инструменты для защиты пользователей, такие как безопасные сделки и модели для выявления нарушений, что создает защищенную среду. За пять лет число жалоб на злоупотребления сократилось более чем в 100 раз благодаря развитию инструментов защиты и вложениям в обучение пользователей . Новый законопроект о верификации через Госуслуги может привести к отказу 40% продавцов, подрывая безопасность данных. В Avito считают верификацию нужной только для недобросовестных пользователей, поскольку менее 50% субъектов МСП имеют аккаунты на Госуслугах, и предлагают рассмотреть альтернативы, например, банковские ID.

В пресс-службе Wildberries подчеркнули, что существует риск исчезновения товаров китайских продавцов с внутреннего рынка, если власти введут обязательную регистрацию на площадке через «Госуслуги». По мнению представителя маркетплейса, инициатива заблокирует перспективы на развитие международной торговли на площадке. В частности, это затронет налаженный бизнес в семи странах и выход Wildberries на новые рынки.

Напомним, 15 февраля правительство внесло в Госдуму законопроект «О создании государственных информационных систем по противодействию правонарушениям (преступлениям), совершаемым с использованием информационно-телекоммуникационных технологий». Документ предлагает поправки, которые направлены на борьбу с кибермошенничеством.
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