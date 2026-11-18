УрБК, Магнитогорск, 18.11.2026. Магнитогорский металлургический комбинат (ПАО «ММК») обеспечит металлом выпуск новой памятной монеты Банка России номиналом 10 руб., посвященной Лысьве — городу, где работает входящий в Группу ММК Лысьвенский металлургический завод (ММК-ЛМЗ).

Выход денежного знака в серии «Города трудовой доблести» запланирован на 2028 год, тираж составит миллион экземпляров. «Выбор Лысьвы для памятной серии напрямую связан с историей ММК-ЛМЗ. В годы Великой Отечественной войны завод был единственным в Советском Союзе производителем солдатских стальных шлемов СШ-40, предприятие выпустило более 10 млн касок. Также здесь собирали снаряды, взрыватели и корпуса авиационных бомб. В сентябре 2021 года указом Президента РФ Владимира Путина Лысьве присвоили почетное звание «Город трудовой доблести», а в декабре 2025 года— открыли одноименную стелу», — рассказали в пресс-службе.

ММК является единственным в России поставщиком специального металла для чеканки циркуляционных монет. Ежемесячно комбинат отгружает 250 т такой продукции (около 3 тыс. т в год), из которых 90 т ежегодно направляется на изготовление десятирублевых монет. Технологию производства специальной ленты толщиной 1,81 мм для «десяток» на ММК разработали в 2012 году.

Холоднокатаный прокат для будущих монет выпускают в листопрокатном цехе № 8. После прокатки лента проходит четырехсуточный рекристаллизационный отжиг, который восстанавливает микроструктуру металла. Затем следует обработка на дрессировочном стане для получения глянцевой поверхности, обязательная проверка на соответствие механическим свойствам, промасливание и резка. Далее специальный прокат для монет отправляют на Калужский завод обработки цветных металлов для плакирования — покрытия латунным сплавом золотистого цвета. Помимо десятирублквок из более тонкой металлической ленты ММК изготавливают монеты номиналом один, два и пять руб., рассказали в пресс-службе.