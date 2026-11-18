УрБК, Москва, 18.11.2026. Минпромторг России вынес на общественное обсуждение пакет законопроектов, предусматривающих введение авиапромышленного сбора для поддержки российского гражданского авиастроения. Изменения предлагается внести в Воздушный, Бюджетный и Налоговый кодексы РФ.

Согласно предложениям ведомства, сбор составит 500 руб. с пассажира на рейсах российских авиакомпаний и 1 тыс. руб. — на рейсах иностранных перевозчиков. Вступление нормы в силу запланировано на 1 января 2027 года.

Средства от сбора будут зачисляться в федеральный бюджет и иметь целевое назначение: средства предполагается направлять на поддержку поставок, льготного лизинга и технической эксплуатации новых российских гражданских самолетов. Оператором сбора выступит Минтранс России.

«Для нивелирования рисков убытков у авиаперевозчиков и авиапроизводителей необходима реализация целого комплекса инструментов государственной поддержки, направленных на недопущение неконтролируемого роста цены перевозки, а также для создания экономически эффективной стоимости техники. Для их обеспечения вводится авиапромышленный сбор, который будет направляться в федеральный бюджет, для целевого направления соответствующих средств на поддержку поставок и эксплуатации новых российских гражданских воздушных судов», — говорится в заявлении Минпромторга.