Власти намерены поддержать покупку российских самолетов за счет нового пассажирского сбора

УрБК, Москва, 23.09.2026. Минтранс, Минпромторг и «Ростех» обсуждают введение нового сбора с пассажиров на поддержку лизинга и эксплуатации новых российских самолетов. Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на источники.

Размер платежа пока не определен. По данным большинства источников, для внутренних рейсов сбор может составить до 500 руб., для международных — до 1 тыс. руб. на один билет. Другой источник сообщил о размере платежа до 700 руб. и 2 тыс. руб. за билет соответственно.

При текущем пассажиропотоке это позволит собрать 200–250 млрд руб. в 2027–2030 годах, после чего потребность в платеже может отпасть по мере удешевления самолетов.

Один из собеседников в правительстве сообщил, что оператором платежа может выступить Минтранс. Министерство будет перенаправлять аккумулированные средства лизинговым компаниям для покрытия разницы между себестоимостью самолетов и льготной ценой их поставки перевозчикам. Другую часть средств направят авиакомпаниям для компенсации высокой стоимости эксплуатации самолетов по сравнению с зарубежными на первых этапах. В частности, по словам источников, эксплуатирующие новые российские самолеты авиакомпании могут получить большую компенсацию расходов на авиатопливо.

Аналитики предупреждают, что рост стоимости билетов грозит падением трафика, и предлагают компенсировать издержки начального этапа эксплуатации новых самолетов за счет бюджетных средств.