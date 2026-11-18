УрБК, Москва, 18.11.2026. Авиапромышленный сбор не будут взимать с субсидированных из бюджета льготных авиабилетов. Это следует из материалов Минпромторга РФ.

Согласно документам, размер сбора составит 500 руб. с пассажира на рейсах российских авиакомпаний и 1 тыс. руб. — на рейсах зарубежных перевозчиков.

С российских авиакомпаний сбор будет взиматься при выполнении пассажирских перевозок. В случае с иностранными перевозчиками его будут перечислять российские аэропорты, обслуживающие их рейсы, с последующим возмещением затрат за счет тарифов на аэропортовое обслуживание.

«Исключения: сбор не взимается с субсидированных из бюджета льготных билетов», — говорится в материалах.

Для участников рынка также предусмотрена налоговая льгота: ставка НДС в части уплаты сбора при выполнении внутренних рейсов устанавливается на уровне 0%.

Минпромторг подготовил пакет законопроектов о введении авиапромышленного сбора. Полученные средства планируется направлять на поддержку поставок, льготного лизинга и технической эксплуатации новых российских гражданских самолетов.