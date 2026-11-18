В Екатеринбурге появились предпосылки для нового витка роста цен на съемные квартиры. Одна из причин — снижение доступности жилищных кредитов, в том числе ужесточение семейной ипотеки. Подробности — в материале ИАА УрБК.

В последние два года арендные ставки в городе в годовом выражении не росли. Этому способствовали три фактора. Во-первых, эффект высокой базы: с осени 2022-го по осень 2024 года съемные квартиры подорожали в 1,5–1,6 раза, и рост уперся в потолок платежеспособного спроса — для многих семей аренда оказалась недоступной.

Во-вторых, резко обострилась конкуренция между арендодателями: Екатеринбург стал одним из лидеров по вводу жилья в России. В 2021–2024 годах было построено огромное число новых объектов, и сейчас они массово выходят на рынок, причем многие квартиры приобретались инвесторами под сдачу.

В-третьих, Банк России активно смягчал монетарную политику: за последние полтора года регулятор снизил ключевую ставку с 21 до 14%, что увеличивало спрос на рыночную ипотеку и сокращало число потенциальных арендаторов.

При этом сейчас действие ряда факторов ослабевает. Смягчение монетарной политики начинает замедляться. Недавно Банк России обновил прогноз: среднее значение ключевой ставки в 2027 году теперь ожидается на уровне 12,5–13,5% вместо 10,5–12,5%. Это означает, что ставки по рыночной ипотеке в следующем году останутся недоступными для большинства семей — и часть потенциальных покупателей будет вынуждена остаться на арендном рынке.

Еще одна причина текущего разворота — ужесточение условий семейной ипотеки, главного инструмента покупки квартир на рынке новостроек Екатеринбурга. Раньше ставка для всех заемщиков по программе составляла 6%. Теперь она зависит от числа детей: чем их больше, тем ниже ставка. Для покупателей с одним ребенком в нестоличных регионах она выросла до 10%, с двумя — до 8%, с тремя — осталась на уровне 6%.

Таким образом, в целом доступность ипотеки снижается: темпы снижения рыночных ставок замедлились, а льготная ипотека стала дороже. Это увеличивает спрос на аренду и создает предпосылки для нового витка роста ставок.

Одним из главных сдерживающих факторов остается большой объем предложения. По данным «Авито», сейчас в городе размещено 4,3 тыс. объявлений от собственников, тогда как год назад их было около 3 тыс. Если спрос заметно вырастет, конкуренция между собственниками снизится — и арендные ставки пойдут вверх. По оценкам аналитиков УрБК, это может произойти во второй половине 2027 года — ближе к началу осеннего делового сезона.

Пока же до реализации этого сценария рынок будет оставаться на текущих ценовых уровнях. По данным сервиса «Мир квартир», по итогам октября средняя стоимость съемной однокомнатной квартиры в Екатеринбурге составляет 31,3 тыс. руб. в месяц, двухкомнатной — 36,4 тыс. руб., трехкомнатной — 47,1 тыс. руб.

Ранее ИАА УрБК писало, что в этом году сезонный всплеск на рынке съемного жилья оказался менее выраженным, чем в предыдущие периоды.