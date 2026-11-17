УрБК, Екатеринбург, 17.11.2026. В Екатеринбурге в преддверии и во время новогодних праздников частично запретят продажу алкоголя. Соответствующее постановление утвердил и подписал временно исполняющий полномочия главы города (врип) Рустам Галямов.

Согласно документу, розничную продажу спиртного запретят с 09:00 до 22:00 в следующие даты:

18 декабря 2026 года в границах улиц Вайнера — Малышева — 8 Марта — Антона Валека, а также на улице Попова (от Вайнера до Хохрякова).

29 декабря 2026 года на территории ледового городка в переулке Базовом (от Яламова до Машинной), на улице Ткачей, а также в границах улиц Восточная — Большакова — Луначарского — Ткачей.

31 декабря 2026 года – 1 января 2027 года и 6–7 января 2027 года запрет вступит в силу на обеих вышеперечисленных территориях.

Из постановления также следует, что каток на площади 1905 года проработает с 18 декабря 2026 года по 23 февраля 2027 года. Ледовый городок в ЦПКиО им. Маяковского откроется для массовых гуляний с 29 декабря 2026 года по 28 февраля 2027 года. Также с 19 по 29 декабря в парке пройдет XXV Международный конкурс ледовой скульптуры «Европа – Азия».