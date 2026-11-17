УрБК, Екатеринбург, 17.11.2026. В Екатеринбурге на площади 1905 года с 20 ноября введут запрет на стоянку транспортных средств. Об этом говорится в постановлении, подписанном временно исполняющим полномочия (врип) главы города Рустамом Галямовым.

Согласно постановлению, ограничение на площади будет действовать с 00:00 20 ноября 2026 года до 05:00 28 марта 2027 года. Для предотвращения несанкционированного въезда автомобилей на площадь установят противотаранные средства.

Запрет связан с организацией новогодних мероприятий и ледовым катком, который проработает на главной площади города с 18 декабря 2026 года по 23 февраля 2027 года.

Помимо ограничений для автомобилистов, документ предусматривает комплекс мер по обеспечению безопасности во время праздников. В частности, прописаны мероприятия по антитеррористической защищенности мест массового пребывания людей, меры по обеспечению правопорядка, а также организация медицинского сопровождения городских новогодних мероприятий.