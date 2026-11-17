Законодательное собрание Свердловской области приняло в первом чтении проект бюджета на 2027 год и плановый период 2028–2029 годов. Доходы региональной казны в следующем году составят 480,6млрд руб., расходы — 526,6 млрд руб. Дефицит запланирован на уровне 46 млрд руб. По сравнению с действующими параметрами бюджета на 2026 год сократятся и поступления, и расходы, но разрыв между ними увеличится. Власти на заседании заксобрания пообещали сохранить социальные обязательства, а депутаты предлагают сосредоточиться на здравоохранении, ЖКХ, сельском хозяйстве и промышленности — и документ был принят.

За принятие документа проголосовали все 44 присутствовавших на заседании депутата. Законопроект внес губернатор Денис Паслер. В последующие два года доходы областного бюджета также будут расти: в 2028 году они составят 549,9 млрд руб., в 2029‑м — 583,5 млрд руб. Расходы запланированы на уровне 579,1 млрд и 607,5 млрд руб. соответственно.

По сравнению с утвержденными параметрами бюджета на 2026 год доходы региона уменьшатся примерно на 26,4 млрд руб. — с 507 млрд до 480,6 млрд руб. Расходы сократятся на 12,4 млрд руб. — с 539 млрд до 526,6 млрд руб. При этом дефицит увеличится с 32 млрд до 46 млрд руб.

Основные параметры документа представил министр финансов Свердловской области Александр Старков. По его словам, при подготовке проекта бюджета ориентировались «на динамику макроэкономических показателей». Доходная часть бюджета сформирована на основе базового варианта прогноза социально‑экономического развития региона. Более 70 % налоговых и неналоговых поступлений должны обеспечить два источника: налог на доходы физических лиц и налог на прибыль организаций.

Поступления НДФЛ в 2027 году ожидаются на уровне 211,4 млрд руб. — на 22,2 млрд руб. больше, чем в действующем бюджете на 2026 год. Сборы налога на прибыль, напротив, должны снизиться с 142,1 млрд до 118,1 млрд руб. В числе других крупных источников доходов — акцизы (39,6 млрд руб.), налог на совокупный доход (37,2 млрд руб.) и налог на имущество организаций (36,5 млрд руб.).

В целом налоговые и неналоговые доходы прогнозируются в размере около 463,3 млрд руб., безвозмездные поступления — 17,3 млрд руб. Можно сказать, что основная часть доходной базы будет сформирована за счет собственных поступлений региона.

Дефицит планируется покрывать за счет заимствований. Предельный объем государственного долга на 1 января 2028 года установлен в размере 126 млрд руб. Денис Паслер, комментируя финансовую ситуацию, заявил, что уровень долга не должен становиться поводом для опасений, и подчеркнул намерение региона снижать долговую нагрузку.

На социальную сферу в 2027 году предусмотрено 343 млрд руб., или около 65 % расходов областного бюджета. При этом в действующем плане на 2026 год на эти цели заложено 359,2 млрд руб.

Крупнейшие статьи расходов в новом документе — образование и социальная политика. На первую сферу направят 151,2 млрд руб., на вторую — 127,4 млрд руб. Расходы на здравоохранение без учета средств территориального фонда обязательного медицинского страхования составят 50,4 млрд руб. Еще 8,4 млрд руб. предусмотрено на физическую культуру и спорт, 5,6 млрд руб. — на культуру.

Заметно вырастет совокупное финансирование медицины. Расходы на здравоохранение в 2027 с учетом расходов ТФОМС запланированы в сумме более 173,1 млрд рублей (50,4 млрд и 122 млрд). Это на 5,4 млрд рублей выше по сравнению с текущим годом (где было заложено 55,8 млрд и 111 млрд соответственно). Будет продолжена структурная трансформация системы здравоохранения, направленная на максимальное повышение качества и доступности услуг для жителей Свердловской области.

Депутат Екатерина Есина призвала учитывать при дальнейшем распределении средств состояние ключевых отраслей. «Мы считаем, что акценты при формировании бюджета Свердловской области должны быть сделаны на таких первоочередных направлениях, как здравоохранение, ЖКХ, сельское хозяйство, которое обеспечивает продовольственную безопасность наших граждан, и на развитие промышленности и производства», — сказала она.

Е. Есина также обратила внимание на необходимость эффективнее управлять государственной собственностью и исполнять президентские указы в части продовольственной безопасности, инноваций и модернизации систем ЖКХ. Фракция, которую представляет депутат, поддержала проект в первом чтении и намерена участвовать в дальнейшей работе над документом.

Отдельный блок расходов связан с демографической политикой. Как отметила депутат Елена Чечунова, в проекте предусмотрены средства на реализацию Уральской демографической доктрины, инициированной губернатором. На новые меры поддержки семей, в том числе изменение регионального материнского капитала и расширение возможностей его использования студенческими семьями с детьми, заложено 2,3 млрд руб.

Еще одно направление — так называемый детский бюджет. В 2027 году на него планируется направить 196,9 млрд руб., а за три года — 643,8 млрд руб. В частности, 19,3 млрд руб. предусмотрено на ежемесячное пособие в связи с рождением и воспитанием ребенка для малоимущих семей, 5,7 млрд руб. — на обеспечение жильем детей‑сирот, 3,4 млрд руб. — на организацию оздоровительной кампании.

«Еще один акцент в проекте закона — это так называемый детский бюджет, на который депутаты всегда обращают особое внимание. Это системная поддержка семей с детьми — почти 200 млрд руб. в 2027 году», — сказала Елена Чечунова.

Также депутат назвала среди приоритетов завершение строительства и ремонт школ и детских садов, развитие учреждений здравоохранения и спорта, создание комфортной городской среды.

Сокращение финансирования затронет и экономический блок. Расходы на национальную экономику в 2027 году запланированы в размере 56,1 млрд руб. против 63,2 млрд руб. годом ранее. Дорожный фонд уменьшится с 40,3 млрд до 33,9 млрд руб.

На жилищно‑коммунальное хозяйство, напротив, предусмотрено небольшое увеличение расходов — с 15,6 млрд до 15,7 млрд руб. На переселение граждан из аварийного жилья планируется направить 2,4 млрд руб., на строительство и реконструкцию школ — 2,6 млрд руб.

Выступая перед депутатами, Денис Паслер призвал рационально использовать бюджетные средства и искать возможности для поддержки экономики. «Все направления должны выполняться, и мы, конечно, выполним все. В целом бюджет сбалансированный. Конечно, необходимо рачительно относиться к ресурсам, которые у нас есть, и изыскивать возможности для того, чтобы участвовать в стимулировании экономики», — заявил губернатор. Он также отметил необходимость продолжать поддержку промышленности, малого и среднего предпринимательства и сельхозпроизводителей.

Принятие проекта в первом чтении не означает, что его параметры останутся неизменными. Ко второму чтению бюджет планируется уточнить после определения объемов федеральной поддержки. Для рассмотрения предложений депутатов и согласования спорных вопросов в заксобрании создадут временную согласительную комиссию.

Можно говорить о том, что при сокращении общего объема расходов регион сохраняет социальную сферу крупнейшим направлением бюджетного финансирования, но внутри расходной части меняются пропорции: в новом проекте меньше средств закладывается на национальную экономику и дорожный фонд, а расходы на здравоохранение с учетом ТФОМС, напротив, увеличиваются. Окончательное распределение средств станет понятно после внесения поправок ко второму чтению.