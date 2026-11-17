УрБК, Екатеринбург, 17.11.2026. В Екатеринбурге вдоль проектируемого дублера Кольцовского тракта планируют построить новый микрорайон. Администрация города вынесла проект на общественные обсуждения.

Речь идет о территории в границах улиц Славянской — Химмашевской — Кольцовского тракта (площадь около 43 га). Возвести новый микрорайон планируют на месте нескольких садовых товариществ (СНТ «Малина», «Малина-2» и «Виктория»).

На обозначенном участке планируется построить шесть жилых домов высотой 15 этажей (объем нового жилого строительства составит 25,5 тыс. кв. м), школу на 1,5 тыс. мест, детский сад на 350 мест, объекты культурной и досуговой деятельности.

Планируется проложить три новые улицы местного значения. Две из них выйдут на дублер Кольцовского тракта. Ул. Химмашевскую расширят и сделают магистральной. На пересечении с трассой Екатеринбург — Кольцово построят развязку.

Замечания к проекту принимаются с 17 по 23 ноября.