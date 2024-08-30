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Глава Екатеринбурга Алексей Орлов утвердил план строительства дублера Кольцовского тракта

УрБК, Екатеринбург, 04.10.2024. Глава Екатеринбурга Алексей Орлов утвердил проект межевания и планировки территории для строительства дублера Кольцовского тракта (около 10-го километра). Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета

Протяженность участка составит 830 м. Он пройдет параллельно существующей трассе и соединит улицы Химмашевскую и Славянскую. Дублер будет иметь две полосы шириной 3,5 м, по обе стороны расположатся трехметровые тротуары и велосипедные дорожки.

Помимо этого, проект предусматривает строительство улицы Новой-2 протяженностью 206 м. Она расположится перпендикулярно дублеру и послужит заездом в частный сектор, расположенный между Славянской и Химмашевской. Дорога также будет иметь две полосы шириной 3,5 м.

Проект планируется реализовать к 2045 году.

Напомним, власти Екатеринбурга планово повышают транспортную доступность различных территорий мегаполиса. Так, в начале августа строители на месяц раньше запланированного срока открыли движение на транспортной развязке «Бухара — Урал» над дублером Сибирского тракта.

Здесь на отрезке дороги площадью 700 кв. м было заменено два деформационных шва длиной по 13 м каждый, отремонтированы гидроизоляционный и защитный слои, асфальтобетонное покрытие проезжей части, включая съезды и заезды на путепровод. Также были выполнены работы по замене ограждений.
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