Глава Екатеринбурга Алексей Орлов утвердил план строительства дублера Кольцовского тракта

УрБК, Екатеринбург, 30.08.2024. Глава Екатеринбурга Алексей Орлов утвердил план по развитию пространства в границах ...12.08.2024 Глава Екатеринбурга Алексей Орлов утвердил проект развития улично-дорожной сети в микрорайоне Уктус
УрБК, Екатеринбург, 12.08.2024. Глава Екатеринбурга Алексей Орлов утвердил проект планировки и межевания для развития ...06.08.2024 В Екатеринбурге на месяц раньше запланированного срока открыли движение по транспортной развязке «Бухара — Урал» над дублером Сибирского тракта
УрБК, Екатеринбург, 06.08.2024. В Екатеринбурге на месяц раньше запланированного срока открыли движение по транспортной ...14.12.2023 Глава Екатеринбурга Алексей Орлов подписал распоряжение о строительстве съезда с Московского тракта на Объездную дорогу
УрБК, Екатеринбург, 14.12.2023. Администрация Екатеринбурга запланировала строительство съезда с Московского тракта. ...22.09.2020 Глава Екатеринбурга утвердил проект по сооружению транспортной инфраструктуры для Универсиады-2023
УрБК, Екатеринбург, 22.09.2020. Глава Екатеринбурга Александр Высокинский утвердил проект межевания территории нового ...