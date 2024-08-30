Глава Екатеринбурга Алексей Орлов утвердил план строительства дублера Кольцовского тракта

УрБК, Екатеринбург, 30.08.2024. Глава Екатеринбурга Алексей Орлов утвердил план по развитию пространства в границах ...

Глава Екатеринбурга Алексей Орлов утвердил план по развитию территории в границах улиц Активистов, Яламова и Базового переулка

УрБК, Екатеринбург, 12.08.2024. Глава Екатеринбурга Алексей Орлов утвердил проект планировки и межевания для развития ...

В Екатеринбурге на месяц раньше запланированного срока открыли движение по транспортной развязке «Бухара — Урал» над дублером Сибирского тракта

УрБК, Екатеринбург, 06.08.2024. В Екатеринбурге на месяц раньше запланированного срока открыли движение по транспортной ...