В Екатеринбурге на Уралмаше появятся две новые улицы

В Екатеринбурге утвердили наименования трех новых улиц в Чкаловском районе

В Екатеринбурге на территории поселка Исток построят четыре улицы

УрБК, Екатеринбург, 14.01.2025. В Екатеринбурге на территории поселка Исток построят четыре улицы. Проекты планировки и ...