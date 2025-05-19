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Вчера, 13:46

В Екатеринбурге на Уралмаше появятся две новые улицы

УрБК, Екатеринбург, 21.07.2025. В Екатеринбурге на Уралмаше появятся две новые улицы, они соединят проспект Космонавтов с ул. Полевой и Тюльпановой. Соответствующие проекты планировки и межевания территории утвердил глава города Алексей Орлов, сообщает департамент информполитики уральской столицы.

Оба проекта предполагается реализовать до 2045 года.

«В общей сложности строители проложат 1,3 километра дорог. Ширина их проезжих частей составит 7-15 метров. Вдоль расположатся трехметровые тротуары и 2,5-метровые велодорожки», — говорится в сообщении.

Также в районе должны продлить ул. Полевую и обустроить на ней дождевую канализацию.

Ранее сообщилось, что Управление госэкспертизы Свердловской области одобрило проект строительства дублер проспекта Космонавтов в Екатеринбурге.
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