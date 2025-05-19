В Екатеринбурге на Уралмаше появятся две новые улицы

УрБК, Екатеринбург, 19.05.2025. В Чкаловском районе Екатеринбурге появились новые топонимы — переулок Нежный, улицы ...14.01.2025 В Екатеринбурге на территории поселка Исток построят четыре улицы
УрБК, Екатеринбург, 14.01.2025. В Екатеринбурге на территории поселка Исток построят четыре улицы. Проекты планировки и ...09.09.2024 В Екатеринбурге будет перестроена улица Малый Конный полуостров
УрБК, Екатеринбург, 09.09.2024. Глава Екатеринбурга Алексей Орлов подписал постановление об утверждении проекта ...30.08.2024 Глава Екатеринбурга Алексей Орлов утвердил план по развитию территории в границах улиц Активистов, Яламова и Базового переулка
УрБК, Екатеринбург, 30.08.2024. Глава Екатеринбурга Алексей Орлов утвердил план по развитию пространства в границах ...12.08.2024 Глава Екатеринбурга Алексей Орлов утвердил проект развития улично-дорожной сети в микрорайоне Уктус
УрБК, Екатеринбург, 12.08.2024. Глава Екатеринбурга Алексей Орлов утвердил проект планировки и межевания для развития ...