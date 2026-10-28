Правительство РФ одобрило законопроект Росреестра упрощенного оформления общего имущества СНТ

УрБК, Екатеринбург, 28.10.2026. Законопроект, который разработан в целях создания упрощенного механизма оформления прав на общее имущество СНТ, одобрен Правительством РФ.

В Управлении Росреестра по Свердловской области сообщили, что изменения сократят временные и финансовые затраты садоводов и упростят процедуру общего имущества в пользование иным лицам или организациям, например, при проведении социальной газификации СНТ. Общее имущество СНТ — имущество, предназначенное для использования всеми правообладателями земельных участков на территории садоводства. Сюда относится вся земля в СНТ, за исключением садовых участков. На ней могут располагаться дороги, инженерные коммуникации (электрические сети, газо- и водопроводы и т.д.), места для сбора бытовых отходов, спортивные площадки и иное имущество.

Законопроектом предлагаются изменения, предусматривающие возникновение права собственников садовых или огородных земельных участков на имущество общего пользования, расположенное в границах территории ведения гражданами садоводства или огородничества для собственных нужд в силу закона, со дня осуществления его государственного кадастрового учета.

«Изменения в законопроект направлены в том числе на снижение административной нагрузки на садоводов. Права будут возникать в момент постановки на кадастровый учет, что позволит садоводам быстрее приступать к решению хозяйственных вопросов, как, например, газификация или ремонт инфраструктуры», — отметила заместитель руководителя Управления Татьяна Янтюшева.

Предлагается и усовершенствовать регулирование в случаях изменения границ СНТ и включения в него новых участков, чьи собственники пожелали вступить в товарищество.

В частности, предусмотрена необходимость получения согласия собственников участков, которые СНТ планирует включить в свои границы. Это позволит защитить их права, а также избежать в будущем оспаривания проектов межевания территории и решений общих собраний СНТ в отношении таких лиц (например, при возложении на них обязанности по содержанию общего имущества).