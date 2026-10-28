ГлавнаяНовости
Сегодня12:49

Правительство РФ одобрило законопроект Росреестра упрощенного оформления общего имущества СНТ

УрБК, Екатеринбург, 28.10.2026. Законопроект, который разработан в целях создания упрощенного механизма оформления прав на общее имущество СНТ, одобрен Правительством РФ.

В Управлении Росреестра по Свердловской области сообщили, что изменения сократят временные и финансовые затраты садоводов и упростят процедуру общего имущества в пользование иным лицам или организациям, например, при проведении социальной газификации СНТ. Общее имущество СНТ — имущество, предназначенное для использования всеми правообладателями земельных участков на территории садоводства. Сюда относится вся земля в СНТ, за исключением садовых участков. На ней могут располагаться дороги, инженерные коммуникации (электрические сети, газо- и водопроводы и т.д.), места для сбора бытовых отходов, спортивные площадки и иное имущество.

Законопроектом предлагаются изменения, предусматривающие возникновение права собственников садовых или огородных земельных участков на имущество общего пользования, расположенное в границах территории ведения гражданами садоводства или огородничества для собственных нужд в силу закона, со дня осуществления его государственного кадастрового учета.

«Изменения в законопроект направлены в том числе на снижение административной нагрузки на садоводов. Права будут возникать в момент постановки на кадастровый учет, что позволит садоводам быстрее приступать к решению хозяйственных вопросов, как, например, газификация или ремонт инфраструктуры», — отметила заместитель руководителя Управления Татьяна Янтюшева.

Предлагается и усовершенствовать регулирование в случаях изменения границ СНТ и включения в него новых участков, чьи собственники пожелали вступить в товарищество.

В частности, предусмотрена необходимость получения согласия собственников участков, которые СНТ планирует включить в свои границы. Это позволит защитить их права, а также избежать в будущем оспаривания проектов межевания территории и решений общих собраний СНТ в отношении таких лиц (например, при возложении на них обязанности по содержанию общего имущества).

Перейти в раздел Новости Распечатать
Похожие новости
Фото предоставлено пресс-службой управления Росреестра по Свердловской области
11 сентября 202613:00

Сотрудники свердловского Росреестра приняли участие в ежегодном форуме садоводов

УрБК, Екатеринбург, 11.09.2026. Заместитель руководителя Управления Росреестра по Свердловской области Татьяна Янтюшева на ежегодном форуме садоводов Сысертского муниципального округа — 4 сентября рассказала о процедуре оформления прав на общее имущество в СНТ. В пресс-службе управления сообщили, что с 01.01.2019 отношения, связанные с ведением садоводства для собственных нужд, регулируются Законом № 217-ФЗ от 29.07.2017 «О ведении гражданами садоводства и огородничества для собственных нужд и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». Законом № 217-ФЗ
19 марта 202613:00

Росреестр предлагает упростить оформление общего имущества СНТ

УрБК, Екатеринбург, 19.03.2026. Росреестр направил в правительство РФ законопроект, который упрощает процедуру оформления прав на объекты общего пользования в садоводческих товариществах (СНТ). В пресс-службе Управления Росреестра по Свердловской области сообщили, что нововведения разработаны для снижения финансовой и административной нагрузки на садоводов и ускорения подключения товариществ к инженерным коммуникациям, включая программу социальной газификации. Общее имущество СНТ — это земельные участки и расположенные на них объекты недвижимости и иные объекты в границах территории
26 мая 202513:00

Татьяна Янтюшева: Во многих населенных пунктах есть заброшенные земельные участки

На вопросы УрБК ответила заместитель руководителя Управления Росреестра по Свердловской области Татьяна Янтюшева. Во многих населенных пунктах нашей страны есть заброшенные земельные участки. Из-за отсутствия владельца их территория не облагорожена и не используется по целевому назначению. Как правило, такие участки часто хотят приобрести в собственность. Но даже при видимом отсутствии собственника, спешить не стоить. Заместитель руководителя Управления Росреестра по Свердловской области Татьяна Янтюшева рассказала в интервью «УралБизнесКонсалтинг» о бесхозных и заброшенных земельных
26 мая 202613:00

Росреестр предлагает упростить оформление общего имущества СНТ

УрБК, Екатеринбург, 26.05.2026. Росреестр направил в правительство РФ законопроект, который упрощает процедуру оформления прав на объекты общего пользования в садоводческих товариществах (СНТ). В пресс-службе управления Росреестра по Свердловской области сообщили, что нововведения разработаны для снижения финансовой и административной нагрузки на садоводов и для ускорения подключения товариществ к инженерным коммуникациям, включая программу социальной газификации. Инициатива предполагает внесение изменений в Федеральный закон № 217-ФЗ «О ведении гражданами садоводства и огородничества для