Сотрудники свердловского Росреестра приняли участие в ежегодном форуме садоводов

УрБК, Екатеринбург, 11.09.2026. Заместитель руководителя Управления Росреестра по Свердловской области Татьяна Янтюшева на ежегодном форуме садоводов Сысертского муниципального округа — 4 сентября рассказала о процедуре оформления прав на общее имущество в СНТ.

В пресс-службе управления сообщили, что с 01.01.2019 отношения, связанные с ведением садоводства для собственных нужд, регулируются Законом № 217-ФЗ от 29.07.2017 «О ведении гражданами садоводства и огородничества для собственных нужд и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». Законом № 217-ФЗ предусмотрены случаи и порядок оформления долевой собственности на имущество общего пользования, в зависимости от сложившейся ситуации в конкретном СНТ.

«В настоящее время по инициативе Росреестра рассматривается законопроект, который упрощает процедуру оформления прав на объекты общего пользования в садоводческих товариществах. Инициатива предполагает внесение изменений в Федеральный закон № 217-ФЗ «О ведении гражданами садоводства и огородничества для собственных нужд и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». В случае принятия поправок, право собственности на общее имущество СНТ (земли и инфраструктуру) будет возникать у садоводов автоматически — в силу закона, сразу после постановки такого имущества на кадастровый учет, по аналогии с общим имуществом в многоквартирных домах. Будет отсутствовать необходимость в получении решения о предоставлении участка в долевую собственность», — подчеркнула Т. Янтюшева.

В рамках пленарного заседания мероприятия участники обсудили актуальные вопросы развития садоводческих товариществ, в том числе обеспечение СНТ транспортной инфраструктурой, водоснабжением, подключение к сетям электроснабжения, газоснабжения, вопросы вывоза ТКО, регистрацию права собственности на земельные участки в коллективных садах.

«Эффективное развитие садоводческих товариществ возможно только при слаженной работе всех сторон: Управления Росреестра, администрации и самих садоводов. Совместные усилия позволяют не только упрощать оформление прав, но и системно решать инфраструктурные задачи, делая жизнь в СНТ комфортнее и удобнее», — отметил глава Сысертского муниципального округа Дмитрий Нисковских.