УрБК, Магнитогорск, 17.11.2026. Магнитогорский металлургический комбинат (ПАО «ММК») презентует линейку высокопрочных и износостойких сталей MAGSTRONG в рамках международной сельскохозяйственной выставки «ЮГАГРО», которая проходит с 17 по 20 ноября 2026 года в Краснодаре. Экспозиция компании размещена на стенде В7015 в павильоне № 2 выставочного центра «Экспоград Юг», сообщает пресс-служба предприятия.

Основой презентации стала серия марок с индексом AGRO, разработанная специально для производителей сельхозтехники. В линейку входят марки AGRO22, AGRO33 и AGRO37 — износостойкий прокат, ранее не выпускавшийся в России. Продукция ориентирована на замещение импортных аналогов и активно применяется при изготовлении комплектующих для почвообрабатывающей, посевной и уборочной техники. Химический состав и технология производства марок подобраны таким образом, чтобы обеспечить требуемые показатели твердости и износостойкости.

Из сталей MAGSTRONG производят широкий спектр изделий — от плугов, культиваторов и борон до шнековых подъемников, гусеничных цепей, ножей и режущих полотен. Материал допускает все виды механической обработки и формовки. Дополнительная объемная или индукционная закалка позволяет достичь высокой твердости при сохранении необходимого уровня пластичности. В результате конечные изделия отличаются повышенной износостойкостью и хорошей сопротивляемостью ударным нагрузкам.

На стенде ММК посетители могут не только получить подробную информацию о сталях MAGSTRONG, но и ознакомиться с образцами сельхозтехники, в конструкции которой используется эта продукция. В этом году в выставке «ЮГАГРО» принимают участие свыше 600 ведущих российских и иностранных производителей и поставщиков.