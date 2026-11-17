УрБК, Москва, 17.11.2026. В России большинство пациентов частных клиник узнают о доплате только на кассе. Об этом пишут «Ведомости».

Эксперты проанализировали 9 млн отзывов о 39,9 тыс. медицинских учреждений. Данные собрали в 16 городах-миллионниках за период с 2019 по 2026 год. Из общего массива информации выделили более 783 тыс. негативных комментариев.

Эти отзывы обработала большая языковая модель. Информацию для исследования собирали на платформах «Яндекс Карты», «2ГИС», «ПроДокторов», «НаПоправку», «СберЗдоровье» и Zoon.