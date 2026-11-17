УрБК, Москва, 17.11.2026. О риске дополнительных затрат из-за предложения изменить механизм смс-рассылок, фигурирующего в проекте третьего пакета мер по борьбе с мошенниками «Антифрод 3.0» предупредила Ассоциация «Национальный совет финансового рынка» (НСФР).

Это предупреждение содержится в письме ассоциации, направленном в Минцифры Центробанк и Федеральную антимонопольную службу (ФАС), пишет «РБК». По оценке банков, издержки увеличатся минимум на 25–30%. Это связано с тем, что операторы зачастую устанавливают более высокие цены за единицу услуги по сравнению с агрегаторами.

Согласно проекту «Антифрод 3.0», который Минцифры опубликовало в конце сентября, смс-рассылки смогут проводить только операторы связи, потому что агрегаторы находятся в нерегулируемой серой зоне, что создает риски мошенничества. Против этого положения уже выступили сами сервисы смс-рассылок. Они опасаются, что рассылка по договору, который агрегатор заключил с оператором от своего имени в интересах заказчика, станет незаконной, что ограничит их работу на рынке.

НСФР также опасается, что если агрегаторы будут исключены из процесса рассылки смс, на рынке усилится экономическое влияние «большой четверки» операторов. Отказ от независимых агрегаторов сократит «число самостоятельных участников, способных сопоставлять предложения операторов, консолидировать спрос заказчиков и обеспечивать прозрачность стоимости маршрутизации», говорится в письме.

В НСФР считают, что оператор, который будет действовать в интересах заказчика, должен будет выстроить договорные отношения, техподключения и маршрутизацию с другими операторами и что дополнительные расходы на это могут негативно отразиться на стоимости услуг для потребителей. Для финансовых организаций переход на прямые или агентские договоры на смс-рассылки также приведет к росту их издержек.

В письме также говорится, что передача функций агрегаторов операторам «никак не повысит прослеживаемость рассылок, которая определяется не статусом посредника, а публично-правовыми обязанностями по идентификации заказчика, закреплению наименования отправителя и хранению сведений о рассылках». Ассоциация просит вместо предлагаемого регулирования создать реестр организаторов рассылки, который будет вести Роскомнадзор, и разрешить заключать договоры на проведение рассылок только тем, кто в него включен.

Представители банков поддержали позицию НСФР. Большинство банковских рассылок сейчас проводится через независимых агрегаторов. «Мы не заключали прямых договоров с операторами связи для организации смс‑рассылок. Работа с независимыми агрегаторами позволяет использовать наиболее эффективные и современные решения. Мы можем выбирать из широкого спектра услуг и тарифных планов — это дает гибкость в управлении расходами и помогает оптимизировать маркетинговые кампании», — отметили в Ренессанс Банке.

В Минцифры сообщили, что министерство получило обращение НСФР и рассмотрит его.