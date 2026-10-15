Банки обратились в ФАС из-за требования операторов связи маркировать звонки

УрБК, Москва, 15.10.2026. Национальный совет финансового рынка обратился в Федеральную антимонопольную службу (ФАС) с письмом о незаконности ограничения звонков банков в адрес клиентов в связи с отсутствием маркировки, пишет «Коммерсантъ».

В письме НСФР обращает внимание на то, что, по мнению участников финансового рынка, реализация заранее спланированного и, очевидно, согласованного крупнейшими операторами связи («МегаФон», МТС, «Т2Мобайл», «Вымпелком») сценария коллективной блокировки телефонных вызовов крупнейших кредитных организаций имеет явные признаки злоупотребления ими своим коллективным доминирующим положением на рынке услуг связи и может привести к нарушению операторами связи антимонопольного законодательства, в частности, ст. 10 Федерального закона от 26.07.2006 №135-ФЗ «О защите конкуренции».

В случае приостановления пропуска трафика исходящих вызовов от кредитных организаций в адрес клиентов со ссылкой на отсутствие заключенных платных договоров на маркировку будут грубо нарушены права миллионов граждан, у них могут возникнуть убытки по причине невозможности принять вызовы от банков, предостерегают в НСФР.

По мнению партнера, руководителя практики O2-STREAM, доводы НСФР неоднозначны. «Однако ФАС может выдать предостережение или начать проверку,— указывает он. — Но однозначной победы банкам заявление не гарантирует. Ключевым станет вопрос, какие банковские звонки считать массовыми и за что именно операторы вправе брать плату».

В числе банков, не подключивших маркировку, — «Альфа-банк», ВТБ, «Газпромбанк», «Ренессанс Кредит», «Сбербанк», «Совкомбанк», «Т-Банк». 14 октября Минцифры обратилось к операторам связи с просьбой отложить до начала ноября введение ограничений на входящие вызовы от банков, если звонок не будет промаркирован. Ограничить исходящий трафик звонков клиентам банков, не подключивших платную маркировку массовых вызовов, крупнейшие операторы связи планировали 15 октября.