НСФР заявил о незаконности отключения операторами исходящих звонков от банков

УрБК, Москва, 09.10.2026. Национальный совет финансового рынка (НСФР) 7 октября направил письма министру цифрового развития Максуту Шадаеву и главе ЦБ Эльвире Набиуллиной с требованием пересмотреть блокировку звонков, которая грозит нарушить антифрод‑коммуникацию и работу кредиторов.

Документ подписал председатель совета Андрей Емелин. Он подтвердил «Ведомостям» подлинность письма, а также отметил, что позиция отражает мнение целого ряда участников рынка: крупных банков, МФО, коллекторских агентств, управляющих компаний в сфере ЖКУ (особенно региональных), Ассоциации региональных расчетных центров и других.

По мнению НСФР, нормативные акты (в частности, постановление правительства о платных договорах на маркировку) противоречат закону, который возлагает саму обязанность по маркировке на оператора связи, а не на инициатора звонка.

Если блокировки реализуются, это серьезно нарушит коммуникацию. Под удар попадут важные сценарии: антифрод-звонки (когда банк связывается с клиентом, чтобы подтвердить подозрительную операцию), звонки по вопросам взыскания задолженности (от банков, МФО, коллекторов). В совете опасаются, что это приведет к росту просрочек по кредитам и повысит риски того, что клиенты станут жертвами мошенников — ведь они просто не получат важный звонок.

С 1 сентября 2025 года в России действует правило: звонки от юридических лиц (включая банки) должны маркироваться. Это ввели в рамках борьбы с кибермошенничеством и спамом. При этом маркировка — платная услуга: оператор берет деньги за каждую попытку вызова (около 30 копеек), даже если абонент не ответил. До 15 октября 2026 года юрлицам нужно было заключить с операторами соответствующие договоры. Операторы предупредили: с 15 октября они начнут блокировать звонки от тех, кто договор не оформил или не соблюдает его условия. Министр Шадаев даже обращался к главе ЦБ с просьбой проконтролировать заключение таких договоров.