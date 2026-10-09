ГлавнаяНовости
Сегодня09:48

НСФР заявил о незаконности отключения операторами исходящих звонков от банков

УрБК, Москва, 09.10.2026. Национальный совет финансового рынка (НСФР) 7 октября направил письма министру цифрового развития Максуту Шадаеву и главе ЦБ Эльвире Набиуллиной с требованием пересмотреть блокировку звонков, которая грозит нарушить антифрод‑коммуникацию и работу кредиторов.

Документ подписал председатель совета Андрей Емелин. Он подтвердил «Ведомостям» подлинность письма, а также отметил, что позиция отражает мнение целого ряда участников рынка: крупных банков, МФО, коллекторских агентств, управляющих компаний в сфере ЖКУ (особенно региональных), Ассоциации региональных расчетных центров и других.

По мнению НСФР, нормативные акты (в частности, постановление правительства о платных договорах на маркировку) противоречат закону, который возлагает саму обязанность по маркировке на оператора связи, а не на инициатора звонка.

Если блокировки реализуются, это серьезно нарушит коммуникацию. Под удар попадут важные сценарии: антифрод-звонки (когда банк связывается с клиентом, чтобы подтвердить подозрительную операцию), звонки по вопросам взыскания задолженности (от банков, МФО, коллекторов). В совете опасаются, что это приведет к росту просрочек по кредитам и повысит риски того, что клиенты станут жертвами мошенников — ведь они просто не получат важный звонок.

С 1 сентября 2025 года в России действует правило: звонки от юридических лиц (включая банки) должны маркироваться. Это ввели в рамках борьбы с кибермошенничеством и спамом. При этом маркировка — платная услуга: оператор берет деньги за каждую попытку вызова (около 30 копеек), даже если абонент не ответил. До 15 октября 2026 года юрлицам нужно было заключить с операторами соответствующие договоры. Операторы предупредили: с 15 октября они начнут блокировать звонки от тех, кто договор не оформил или не соблюдает его условия. Министр Шадаев даже обращался к главе ЦБ с просьбой проконтролировать заключение таких договоров.

Перейти в раздел Новости Распечатать
Похожие новости
09 июня 202509:49

НСФР: Закон о маркировке звонков может привести к росту цен на услуги для граждан

УрБК, Москва, 09.06.2025. Закон о маркировке звонков может привести к росту цен на услуги для граждан. Об этом говорится в отзыве на соответствующий проект постановления правительства от Национального совета финансового рынка (НСФР), сообщают «Известия». Глава НСФР Андрей Емелин отметил, что на данный момент проект предусматривает, что передача информации от юрлица оператору проходит на основе договора, предусматривающего плату для инициатора звонка, что неизбежно вызовет перекладывание затрат на клиентов бизнеса. В НСФР также отметили, что в ином случае расходы на запуск системы придется
01 июля 202609:49

Расходы операторов связи на маркировку международных звонков оценили в 3 млрд рублей

УрБК, Москва, 01.07.2026. Расходы операторов связи на маркировку международных вызовов составят 3 млрд руб. за один год, следует из сводного отчета к проекту постановления Минцифры РФ о правилах маркировки соответствующих звонков. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на профильный документ. Из проекта постановления следует, что подобную маркировку предлагается ввести с 1 марта 2027 года. Планируется, что международные звонки будут подписываться словами «иностранный вызов», а «при наличии технической возможности» — еще и кратким наименованием государства, из которого идет вызов. С 1 сентября
16 июля 202609:49

Банки предложили смягчить правила блокировки снятия наличных в банкоматах

УрБК, Москва, 16.07.2026. Национальный совет финансового рынка (НСФР) направил в Минцифры, Минфин и Банк России отзыв на третий пакет правительственных мер по борьбе с мошенничеством, известный как «Антифрод 3.0». Банковское сообщество предлагает смягчить режим блокировок, в частности, оставив вопрос блокировки снятия наличных в банкоматах на усмотрение кредитных организаций, пишет «Коммерсант». Из текста письма следует, что банкиры просят дополнить законопроект рядом пунктов, которые предотвратят излишние неудобства для добросовестных клиентов. В частности, предлагается внедрить механизм,