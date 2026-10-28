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Банки раскритиковали антифорд-меры Минцифры

УрБК, Москва, 28.10.2026. Банки выступили против законодательного определения ситуаций, когда согласие на обработку персональных данных обязательно. Направил в Минцифры и Банк России предложения по третьему пакету законов против мошенничества — «Антифрод 3.0» Национальный совет финансового рынка (НСФР), пишет «Коммерсантъ». 

Прежде всего, банкиров беспокоят планы законодательно определить исчерпывающий перечень ситуаций, при которых гражданин сможет дать согласие на обработку персональных данных. Совет предлагает разрешить гражданам самим решать, давать ли такое согласие. Еще одна проблема — запрет на использование агрегаторов для смс-оповещений. НСФР предлагает ужесточить их регулирование.

Законопроект также выделяет Единую систему идентификации и аутентификации (ЕСИА) как единственный вариант удаленной упрощенной идентификации при оформлении карт. Однако резкое возрастание нагрузки в пиковые периоды может ее сделать недоступной, поэтому НСФР предлагает найти более аккуратное решение.

Предлагается ввести дополнительные процедуры, снижающие риск злоупотреблений, в частности «использование банковских и операторских ID, проверку ИНН и СНИЛС, проверку физического обладания устройством и другие». Минцифры заявили, что обращение рассмотрят, но законопроект не запрещает удаленную идентификацию всеми способами, а лишь сокращает их при выдаче электронных средств платежа. Использование смс-информирования от оператора связи направлено на повышение прозрачности и снижение рисков мошенничества.

Банк России активно участвует в обсуждении законопроекта, но конкретные положения пока регулятор не комментирует.

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