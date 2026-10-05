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Минцифры планирует собирать информацию о гаджетах для умного дома

УрБК, Москва, 05.10.2026. Минцифры РФ планирует собирать информацию о гаджетах для «умного» дома. Это следует из законопроекта «Антифрод 3.0», опубликованного Минцифры.

В рамках законопроекта владельцам «умных» домов потребуется вносить в Единую систему идентификации и аутентификации (ЕСИА) данные о телефонных номерах сим-карт, встроенных в устройства межмашинного взаимодействия (M2M), адресах их владельцев или местах установки таких гаджетов, а также другие сведения, позволяющие идентифицировать пользователей и умное оборудование.

Если в устройстве используется не обычная сим-карта, а eSIM, потребуется указывать его уникальный идентификационный номер IMEI. Операторы, к сетям которых подключены M2M-гаджеты, должны будут проверять достоверность сведений о них, говорится в документе.

Регулирование затронет терминалы оплаты, счетчики и другое оборудование, подключаемое к мобильным сетям и используемое юридическими лицами и ИП, сообщили «Известиям» в Минцифры. Для владельцев таких устройств планируется предусмотреть переходный период, чтобы они могли актуализировать сведения об оборудовании в ЕСИА. 

В ведомстве считают, что учет гаджетов позволит предотвратить использование телефонных номеров, выделенных для умных счетчиков и других систем, в мошеннических обзвонах.

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