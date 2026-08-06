Силовики предложили возвращать деньги за услуги риэлторов при недействительных сделках

УрБК, Москва, 06.08.2026. МВД, ФСБ и Генпрокуратура предложили создать механизм возврата гражданам денег, уплаченных за услуги риэлторов при сделках с недвижимостью, которые впоследствии суд признал недействительными. Также предлагается установить специальное регулирование деятельности риэлторов, сообщили «Ведомости» со ссылкой на материалы к третьему пакету мер по противодействию кибермошенничеству («Антифрод 3.0»).

По данным издания, инициатива включена в таблицу разногласий к законопроекту. В Генпрокуратуре считают, что необходимость изменений связана с изменением схем мошенничества. После усиления защиты в банковской сфере злоумышленники стали чаще использовать схемы, связанные с отчуждением недвижимости.

Вместе с тем окончательная позиция по инициативе пока не сформирована. В Генпрокуратуре считают необходимым дождаться доклада Росреестра для выработки консолидированной позиции.

Как отмечают «Ведомости», Росреестр выступил против включения этой инициативы в третий пакет антифрод-мер, указав, что вопрос уже рассматривался при подготовке второго пакета и должен прорабатываться отдельно. При этом в ведомстве заявили изданию, что в целом поддерживают необходимость регулирования деятельности риэлторов, однако соответствующих предложений от Минцифры пока не поступало.

Минцифры также не поддерживает инициативу, поскольку считает, что мошенничество при сделках с недвижимостью не относится напрямую к преступлениям в сфере информационно-коммуникационных технологий, для противодействия которым разрабатывается законопроект. В министерстве добавили, что третий пакет антифрод-мер находится в стадии обсуждения, а перечень инициатив, которые войдут в итоговую редакцию документа, пока не определен.