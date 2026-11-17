УрБК, Екатеринбург, 17.11.2026. Все 87 муниципальных образований Свердловской области готовы к отопительному сезону и получили соответствующие паспорта. Об этом сообщается в официальном телеграм-канале главы региона Дениса Паслера.

«Такую задачу я ставил всем ответственным региональным и муниципальным ведомствам и службам. Мы провели масштабную работу, в том числе по модернизации сетей, чтобы обеспечить качественное прохождение отопительного сезона во всех территориях. Напомню, в прошлом году паспорта готовности получили 83 муниципалитета, а в 2024 году — только 54», — сообщил Д. Паслер.

К зиме готовы 1 тыс. 420 котельных, заменено 179,7 км ветхих тепловых сетей (104,1% от плана), 211,8 км водопроводных (103,5%) и 38,9 км канализационных (102,4%). Сформированы запасы топлива: угля — 61 тыс. т, жидкого топлива — 0,7 тыс.т, дров и щепы — 72,9 тыс. кубометров.

Для обеспечения надежности энергоснабжения в резерве региона есть семь передвижных электростанций; 131 резервным источником электроснабжения располагают 11 территориальных сетевых организаций, на объектах ЖКХ муниципалитетов — еще 906 единиц РИСЭ.

Сформировано 1 тыс. 018 аварийных бригад общей численностью 5 тыс.146 человек, готово 1427 ед. коммунальной техники. Запас материально-технических ресурсов составляет 100,5% от плана, рассказал губернатор.