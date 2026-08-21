Подготовка к зиме вышла на контрольные цифры

Техническая готовность многоквартирных домов Свердловской области к зиме достигла 77,5%. Губернатор Денис Паслер потребовал от глав муниципалитетов исключить срывы паспортной кампании и обеспечить подачу тепла по факту понижения среднесуточных температур, не дожидаясь формальных календарных дат. Подготовка коммунального комплекса региона 2026–2027 годов перешла в заключительную фазу, характеризующуюся жестким административным контролем и масштабными инвестициями в инфраструктуру.

«Коммунальщикам необходимо обеспечить готовность жилищно-коммунального хозяйства в каждой территории региона, проверить все социальные объекты и многоквартирные дома. Муниципалитеты должны своевременно получить паспорта готовности к отопительному периоду. Важно завершить все работы и процедуры в срок и подать тепло при понижении температуры воздуха», — написал в своих социальных сетях Денис Паслер.

По оперативным сводкам регионального Министерства энергетики и ЖКХ, на середину августа профильные работы вышли на финишную прямую. Статистика демонстрирует неравномерность темпов подготовки различных сегментов: если объекты социальной сферы готовы на 78,4%, а канализационные сети — на 77,6%, то генерация и транспорт теплоносителя требуют дополнительной мобилизации подрядчиков. Котельные подготовлены на 70,1%, тепловые сети — на 73%, водопроводные сети — на 73,9%.

Отставание по котельным и теплотрассам диктует необходимость концентрации ремонтных бригад именно на этих объектах в сентябре. Как отметил в своих социальных сетях Денис Паслер, коммунальщикам необходимо обеспечить готовность каждой территории, проверить социальные объекты и МКД, чтобы подать тепло при первом же понижении температуры воздуха.

Ключевым фактором, влияющим на надежность систем теплоснабжения, стала реализация федерального проекта «Модернизация коммунальной инфраструктуры». В 2026 году в регионе уже заменено 281,7 км инженерных сетей. До 1 ноября на 34 участках в 17 муниципалитетах будет обновлено еще 98 км труб.

Значительная часть объемов реализуется через механизм концессионных соглашений. Муниципалитеты передают объекты ЖКХ профильным инвесторам, которые берут на себя обязательства по финансированию капитальных расходов (CAPEX) и снижению аварийности.

Использование современных предварительно изолированных труб и систем диспетчеризации позволяет снизить удельную повреждаемость и теплопотери при транспортировке. Федеральное софинансирование через инфраструктурные бюджетные кредиты (ИБК) позволяет областным властям мультиплицировать вложения, направляя их на самые критичные участки, где износ сетей исторически превышает 70%.

Формирование запасов резервного и основного топлива имеет выраженную территориальную специфику. На момент выпуска отчетных данных уголь заготовлен на 60% от плана, жидкое топливо (мазут) — на 33,5%. При этом запас дров и щепы составляет 115,7%.

Превышение плановых показателей по биотопливу обусловлено потребностями северных и восточных городских округов (Ивдельский, Гаринский, Новолялинский), где уровень газификации остается низким, а логистика доставки угля в период распутицы затруднена. Создание сверхнормативных запасов щепы и дров — стратегическая мера, гарантирующая энергетическую безопасность удаленных муниципалитетов в условиях ранних заморозков. Поставки угля и мазута продолжаются по графику долгосрочных контрактов с угледобывающими и нефтеперерабатывающими предприятиями, что исключает риски кассовых разрывов у ресурсоснабжающих организаций (РСО).

Для купирования нештатных ситуаций в регионе сформировано 976 аварийных бригад общей численностью около 5 тыс. человек. Технический парк насчитывает 1483 единицы спецтехники.

Важнейшим элементом системы безопасности остаются передвижные модульные котельные (ПМК). Они закреплены за критически важными социальными объектами (родильные дома, реанимационные отделения, школы-интернаты). В случае порыва магистрального трубопровода ПМК подключается к внутридомовым системам в течение нормативных 2–4 часов, что позволяет сохранить тепловой контур зданий до завершения аварийно-восстановительных работ на сетях.

Финальным этапом подготовки является оформление паспортов готовности к отопительному периоду, выдаваемых в соответствии с Правилами оценки готовности (Постановление правительства РФ № 808). График проверок жестко регламентирован: сентябрь — проверка потребителей тепловой энергии и управляющих компаний (УК); октябрь — аудит теплоснабжающих (ТСО) и теплосетевых организаций; ноябрь — выдача паспортов готовности муниципальным образованиям инспекторами Уральского управления Ростехнадзора.