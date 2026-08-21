77,5% многоквартирных домов в Свердловской области готовы к отопительному сезону

УрБК, Екатеринбург, 21.08.2026. Подготовка Свердловской области к отопительному сезону 2026–2027 годов вышла на заключительный этап. Техническая готовность многоквартирных домов составляет 77,5%, котельных — 70,1%, тепловых сетей — 73%, сообщил губернатор региона Денис Паслер.

«Коммунальщикам необходимо обеспечить готовность жилищно-коммунального хозяйства в каждой территории региона, проверить все социальные объекты и многоквартирные дома. Муниципалитеты должны своевременно получить паспорта готовности к отопительному периоду. Важно завершить все работы и процедуры в срок и подать тепло при понижении температуры воздуха», — написал в своих социальных сетях губернатор Свердловской области Д. Паслер.

По оперативным данным муниципалитетов, к зиме также подготовлено 78,4% объектов социальной сферы; 73,9% водопроводных и 77,6% канализационных сетей. В регионе продолжается обновление коммунальной инфраструктуры. В этом году уже заменено 281,7 км инженерных сетей. Кроме того, работы идут на 34 участках в 17 муниципалитетах в рамках федерального проекта «Модернизация коммунальной инфраструктуры». До 1 ноября планируется заменить 98 км сетей.

Для бесперебойной работы коммунального комплекса формируются запасы топлива. Уголь заготовлен на 60% от планового объема, жидкое топливо — на 33,5%, дров и щепы — на 115,7%. Поставки продолжаются по заключенным договорам.

К отопительному периоду подготовлены 976 аварийных бригад общей численностью около 5 тыс. человек. Они располагают 1 483 единицами коммунальной техники.

Оформление паспортов готовности также находится на заключительном этапе. Проверки управляющих организаций и потребителей тепловой энергии планируется завершить в течение сентября, теплоснабжающих и теплосетевых организаций — до конца октября. Паспорта готовности муниципальных образований Ростехнадзор выдаст в ноябре.