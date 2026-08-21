Свердловский губернатор держит на контроле подготовку региона к отопительному сезону

УрБК, Екатеринбург, 21.08.2026. В Свердловской области техническая готовность многоквартирных домов к отопительному сезону составляет 77,5%, котельных — 70,1%, тепловых сетей — 73%. Об этом сообщает департамент информполитики региона.

«Коммунальщикам необходимо обеспечить готовность жилищно-коммунального хозяйства в каждой территории региона, проверить все социальные объекты и многоквартирные дома. Муниципалитеты должны своевременно получить паспорта готовности к отопительному периоду. Важно завершить все работы и процедуры в срок и подать тепло при понижении температуры воздуха», — поставил задачу губернатор Денис Паслер.

По оперативным данным муниципалитетов, к зиме подготовлено 78,4% объектов социальной сферы, 73% тепловых сетей, 73,9% водопроводных и 77,6% канализационных сетей. Отдельное внимание уделяется обновлению коммунальной инфраструктуры. В этом году уже заменено 281,7 км региональных инженерных сетей. Продолжаются работы и на 34 участках в 17 муниципалитетах в рамках федерального проекта «Модернизация коммунальной инфраструктуры». До 1 ноября заменят 98 км сетей.

Для обеспечения бесперебойной работы коммунального комплекса сформированы запасы топлива. Уголь заготовлен в объеме 60% от плана, жидкое топливо — 33,5%, запас дров и щепы составляет 115,7% от необходимого объема. Поставки продолжаются в соответствии с заключенными договорами. К отопительному периоду подготовлены 976 аварийных бригад общей численностью около 5 тысяч человек. В их распоряжении находится 1483 единицы коммунальной техники.

Завершение подготовки сопровождается оформлением паспортов готовности. Проверки управляющих организаций и потребителей тепловой энергии завершатся в течение сентября, теплоснабжающих и теплосетевых организаций — до конца октября. Паспорта готовности муниципальных образований Ростехнадзор выдаст в ноябре, рассказали в департаменте.