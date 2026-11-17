УрБК, Екатеринбург, 17.11.2026.Рынок новостроек Екатеринбурга резко охладился: в октябре 2026 года оценка выручки в сегменте ДДУ и уступок упала на 33% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. При этом доля ипотечных сделок снизилась на 7 процентных пунктов (п.п.), составив 59%.

Количество зарегистрированных договоров также сократилось: если в октябре 2025 года их было 2 856, то год спустя — лишь 1 743 (-39%). Средняя площадь проданной квартиры при этом выросла с 45,6 до 46,7 кв. м., следует из подсчетов Dataflat.ru.

Похожая динамика наблюдается и в соседней Перми, там зафиксирован рост выручки на 4% при снижении доли ипотеки до 61% (-16 п.п.). В Калининградской области оценка выручки упала на 10%, а доля ипотечных сделок выросла до 56% (+2 п.п.). Во Владивостоке оценка выручки снизилась на 4%, однако доля ипотеки, напротив, выросла до 67% (+1 п.п.).

Натуральные показатели рассчитаны по данным из регулярно обновляемых выписок Росреестра. В расчетах учитываются только договора ДДУ и уступок в розничных сделках по квартирам и апартаментам с физическими лицами, прошедшие регистрацию. Статистика ведется по дате регистрации, поясняют авторы исследования.