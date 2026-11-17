УрБК, Москва, 17.11.2026. Во II квартале 2026 года крупные и средние предприятия покинули 2,5 млн человек — на 4% меньше, чем годом ранее. Это минимальные значения с 2020 года, подсчитала FinExpertiza по данным Росстата, пишут «Известия».

Но и новых сотрудников приняли всего 2,3 млн, чтона 3% меньше прошлогоднего показателя и тоже самый низкий показатель с 2020 года. Рынок труда постепенно охлаждается. За год число вакансий сократилось на 16%, а резюме стало на 26% больше, рассказали в SuperJob, Однако безработица остается на исторически низком уровне — 2,1–2,3%, поэтому говорить о переходе к рынку работодателя пока рано.

Компании осторожнее нанимают сотрудников из-за дорогих кредитов и замедления экономики, а россияне опасаются менять работу. При этом бизнес старается сохранить коллективы, сокращая рабочие часы и премии. Во II квартале в режиме неполной занятости, простоя или отпусков без зарплаты находились 5,4 млн человек — почти на 8% больше, чем год назад.

Наиболее востребованными остаются квалифицированные рабочие, специалисты по ремонту оборудования, ИИ и кибербезопасности. Эксперты ожидают, что в 2027 году сдержанный наем и более медленный рост зарплат сохранятся, однако удержание сотрудников позволит бизнесу избежать массовых увольнений.