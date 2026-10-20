Экономика УрФО стагнирует

По итогам первого полугодия 2026 года социально-экономическая динамика в Уральском федеральном округе (УрФО) демонстрирует выраженную неоднородность. На фоне общефедерального роста индекса выпуска товаров и услуг по базовым видам деятельности (101,3%), макрорегион сохранил отрицательную траекторию развития, зафиксировав снижение данного показателя до 98,5%. Об этом заявили в пресс-центре ТАСС эксперты Института экономики УрО РАН.

Как отметила директор Института экономики УрО РАН Юлия Георгиевна Лаврикова: «В целом по Свердловской области мы наблюдали спад и в первом, и во втором кварталах, и в целом спад составил 4,8% за первое полугодие. Тот же спад мы наблюдали и в Челябинской области, он был несколько пониже, -2,8% по сравнению с первым полугодием прошлого года».

Подобная регрессия напрямую коррелирует с торможением в обрабатывающей промышленности и металлургическом комплексе. В то же время позитивную динамику продемонстрировали Курганская область (рост на 13,9% по индексу промышленного производства) и Ямало-Ненецкий автономный округ (рост на 4,8%), что частично нивелирует общеокружной спад.

Инвестиционная активность в отчетном периоде также характеризовалась сжатием. Объем инвестиций в основной капитал по УрФО снизился до 81,6% от уровня аналогичного периода предыдущего года, что существенно хуже среднероссийских показателей (около 90%). Основными факторами, сдерживающими капиталовложения, выступают высокая стоимость заемного финансирования, завершение крупных инфраструктурных циклов и ослабление внутреннего спроса.

Особое внимание в текущих условиях привлекает трансформация рынка труда. Формально уровень безработицы остается низким, однако качественные показатели занятости ухудшаются. Руководитель центра исследований социоэкономической динамики Института экономики УрО РАН Ольга Анатольевна Козлова указала на тревожный тренд: «Сейчас появилась тенденция, и она, в общем-то, началась еще с конца 2025 года: рост неполной занятости. Предприятия начинают дорожить кадрами, и они не просто увольняют работников. Отправляют их на неполный рабочий день, но при этом вырастает неформальная занятость».

Она отметила, что в Уральском федеральном округе зафиксировано резкое снижение численности работников в торговле, туризме, обрабатывающей и добывающей промышленности. По ее словам, за последний год численность занятых в торговле сократилась на 6 тыс. человек. Точные причины этого Козлова не уточнила. В обрабатывающей промышленности впервые за долгое время наблюдается сокращение численности работников.

«Добывающая промышленность тоже теряет численность работников, несмотря на высокие зарплаты. Из-за санкций сокращаются объемы выработки», — пояснила Ольга Козлова.

Четвертым сегментом, где наблюдается сокращение численности работников, стал туризм. Ученый отметила, что на общие показатели безработицы сокращение численности не повлияло, за год показатель вырос на 0,4% — до 2,7%. По ее словам, такой рост — «это ерунда» для рынка труда.

«Появилась тенденция с конца 2025 года — рост неполной занятости. Предприятия начинают дорожить кадрами, безработица, по сути, не растет. Но при этом вырастает неформальная занятость — в 2025 году была 12,6%, в 2026 году — уже 12,9%. Но у нас самая низкая по стране неформальная занятость остается», — сказала Ольга Козлова.

Эти выводы согласуются с октябрьским докладом Банка России «Региональная экономика: комментарии ГУ». Согласно данным регулятора, Свердловская область вошла в число пяти субъектов Федерации с наибольшим количеством работников, занятых неполный рабочий день, а также с наиболее заметным ростом безработицы с начала 2026 года. Число работников, находившихся в простое, за девять месяцев текущего года выросло на 7%. Работодатели предпочитают сохранять коллективы, переводя персонал в режим неполной занятости или временно приостанавливая работу мощностей, что особенно характерно для промышленных предприятий, строительства и логистики.

Доходная сфера населения также испытывает значительное давление инфляционных процессов. Номинальный рост заработных плат не обеспечивает повышения реального благосостояния. По оценке Банка России, в Уральском макрорегионе рост реальных зарплат практически остановился: по итогам июля годовой прирост реальной заработной платы в среднем за май–июль составил около 0,02%, тогда как в целом по стране этот показатель достигал 3,7%. Наиболее заметное замедление темпов повышения оплаты труда зафиксировано в финансовой сфере, гостиничном и ресторанном бизнесе, а также в ИТ-секторе. При этом дефицит квалифицированных кадров сохраняется в металлургии (79% предприятий сообщают о нехватке персонала), транспортировке и машиностроении, что вынуждает бизнес выборочно повышать вознаграждение для удержания сотрудников востребованных специальностей.

Структурные сдвиги наблюдаются и в потребительском секторе. Несмотря на общее замедление экономической активности, оптовая и розничная торговля в отдельных сегментах демонстрируют устойчивость за счет переориентации покупателей на маркетплейсы и технологии самообслуживания, что снижает потребность в персонале стационарных точек.

Прогнозные оценки на 2027 год остаются консервативными. По данным опросов Банка России, 72% предприятий не планируют менять численность персонала в следующем году, а 31% организаций не планирует повышать выплаты сотрудникам. Умеренного роста зарплат (не более 10%) ожидают лишь 59% респондентов. Таким образом, сочетание снижения промышленного выпуска в традиционных отраслях, сжатия инвестиционных программ и перехода рынка труда в режим скрытого простоя формирует риски дальнейшего замедления деловой активности экономики УрФО.

Руководитель сектора экономических проблем отраслевых рынков Института экономики УрО РАН, к. э. н. Григорий Коровин добавил, что изменения на рынке труда происходят на фоне падения индекса промпроизводства в ряде регионов УрФО. По его словам, восстановление обрабатывающей промышленности и добычи полезных ископаемых станет возможным при нескольких условиях: стабилизации спроса, удешевлении производства, государственных инвестициях.