Экономика Свердловской области в первом полугодии 2026 года показала спад на 4,8%

УрБК, Екатеринбург, 20.10.2026. Индекс выпуска товаров и услуг по базовым видам экономической деятельности в Свердловской области по итогам первого полугодия 2026 года снизился на 4,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом на пресс-конференции в центре «ТАСС-Урал» сообщила директор Института экономики УрО РАН, доктор экономических наук Юлия Лаврикова.

«Если в первом полугодии 2025 года в Свердловской области наблюдался рост, то в первом полугодии 2026 года тенденция была противоположной — спад составил 4,8%. Этот спад связан с определенным торможением развития металлургии, в том числе обрабатывающей и другой промышленности», — отметила Юлия Лаврикова.

По ее словам, сегодня текущее положение надо расценивать как нормальное небольшое затишье после бурного роста 2023–2024 годов, когда в Свердловской области индекс промышленного производства показывал рост на 12%.

Эксперты Института экономики УрО РАН ожидают, что положительные сдвиги, в том числе по инвестициям и промышленности, могут произойти во второй половине 2027 года — начале 2028 года. Ключевым драйвером восстановления экономики, по мнению экспертов, станет финансово-кредитная политика государства и формирование технологического суверенитета.