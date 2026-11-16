На форуме в Екатеринбурге впервые обсудят импортную устойчивость предприятий

УрБК, Екатеринбург, 16.11.2026. Вопросы импортной устойчивости производственных предприятий впервые включат в повестку форума «Экспортный марафон», который пройдет 8 декабря в Екатеринбурге. Участники обсудят альтернативные способы поставок оборудования, запчастей и сырья, а также новые модели работы на внешних рынках, сообщили организаторы.

Отдельную секцию, посвященную импортной устойчивости бизнеса, проведет эксперт по организации импорта и экспорта Татьяна Винницкая. По ее мнению, предприятия, лишившиеся привычных каналов поставок, могут использовать параллельный импорт, обратный инжиниринг, китайские аналоги и восстановленные детали. В некоторых случаях потребуется перестройка технологических процессов.

«Прежние модели ВЭД перестали быть устойчивыми. Экспортерам приходится искать новые способы конкурировать на внешних рынках, а производителям — альтернативы привычным поставкам сырья и запчастей. Просто продать товар с завода становится малоэффективной моделью, китайцев не переплюнуть ценой. Российским экспортерам стоит искать другие способы конкурировать: предлагать услуги, сервисные модели, технологии и интеллектуальную собственность, развивать партнерства и создавать совместные предприятия», — считает Т. Винницкая.

На форуме она также выступит с докладом на тему скрытых издержек внешнеэкономической деятельности. Всего в программе предусмотрены две секции с ее участием: «Слепая зона: ловушка старой модели и скрытые издержки ВЭД» и «Импортная устойчивость производственного бизнеса».

«В этом году событие выходит за рамки сугубо экспортной повестки. Мы собираем в одном месте ключевых экспертов, представителей органов исполнительной власти, инфраструктуры поддержки и бизнес, чтобы обсудить ВЭД системно. Опираясь на запросы бизнеса, мы полностью пересобрали программу форума. В этом году участников ждут готовые решения по двум ключевым направлениям — экспорту и импорту», — сообщил директор Свердловского областного фонда поддержки предпринимательства (СОФПП) Валерий Пиличев.

Федеральные эксперты, в том числе руководитель направления «Глобальная экономика и международные институты» Центра межотраслевой экспертизы «Третий Рим» Ярослав Яловенко, представят оценку изменений в мировой торговле и возможностей для российских компаний.

Для начинающих экспортеров организуют отдельную секцию, посвященную этапам заключения экспортной сделки. Также на площадке форума будет работать зона индивидуальных консультаций Центра поддержки экспорта СОФПП. Предприниматели смогут получить информацию о мерах господдержки и потенциальных клиентах.

Кроме того, в программе заявлена секция с участием основателя бренда «Лошадиная сила» Темура Шакая, который расскажет о стратегии развития бизнеса. В рамках форума также состоится закрытая встреча Клуба экспортеров Свердловской области и церемония награждения победителей конкурса «Экспортер года Свердловской области».

Форум пройдет в креативном кластере «Домна». Участие бесплатное, для посещения необходима предварительная регистрация. Организатором выступает СОФПП при поддержке правительства Свердловской области. Мероприятие проводится в рамках национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика» под брендом «Сделано в России».