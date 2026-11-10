В Екатеринбурге на «Экспортном марафоне» обсудят новые условия международной торговли

УрБК, Екатеринбург, 10.11.2026. Ежегодный форум «Экспортный марафон» пройдет 8 декабря в Екатеринбурге. В его программе запланированы обсуждение изменений в мировой экономике и внешней торговле, разбор практических инструментов для экспортеров и импортеров, а также консультации по мерам государственной поддержки бизнеса, сообщили организаторы мероприятия.

Одним из спикеров станет руководитель направления «Глобальная экономика и международные институты» Центра межотраслевой экспертизы «Третий Рим» Ярослав Яловенко. Он представит оценку изменений в глобальной торговле и возможностей для российских компаний.

Центр создан при Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ. Он обеспечивает экспертное сопровождение Администрации президента и Совета по стратегическому развитию и национальным проектам. В августе организация представила доклад «Человек, технологии, глобализация: новая система координат». В нем отмечается формирование многополярной сетевой модели мировой экономики, появление новых центров роста и усиление роли стран, обеспечивающих перенаправление международных торговых, транспортных и финансовых потоков.

«Сегодня внешнеэкономическая деятельность перестает быть уделом избранных. Включенность в глобальную экономику, понимание мировых процессов распределения ресурсов важны как экспортерам и импортерам, так и тем, чья продуктовая стратегия пока не связана с зарубежными рынками. Наша задача — дать бизнесу качественную аналитику, которая позволит принимать жизнеспособные стратегические решения. Именно поэтому мы привлекли к событию экспертов Центра «Третий Рим», чьи данные напрямую встроены в систему государственного управления», — отметил заместитель губернатора Свердловской области Дмитрий Ионин.

По словам директора Свердловского областного фонда поддержки предпринимательства (СОФПП) Валерия Пиличева, программу форума сформировали с учетом запросов бизнеса. В ней предусмотрены отдельные направления по экспорту и импорту, разбор практических кейсов и алгоритмов работы, а также подбор инструментов господдержки.

Для предпринимателей, только начинающих внешнеэкономическую деятельность, организуют отдельную секцию, посвященную этапам экспортной сделки. Также участники смогут обсудить оптимизацию затрат, сохранение маржинальности и применение искусственного интеллекта в ВЭД. Среди спикеров — эксперт по организации импорта и экспорта Татьяна Винницкая.

Отдельная секция будет посвящена опыту построения бренда «Лошадиная сила», продукция которого поставляется в Китай, Казахстан, Узбекистан, Азербайджан, Армению, Грузию, Таджикистан, Израиль, Белоруссию, Монголию и Киргизию.

На площадке форума будет работать зона индивидуальных консультаций Центра поддержки экспорта СОФПП. Предприниматели смогут получить информацию о мерах господдержки и базе потенциальных клиентов. Для опытных участников внешнеэкономической деятельности также запланирована закрытая встреча Клуба экспортеров Свердловской области с представителями органов власти.

В рамках мероприятия состоится церемония награждения победителей конкурса «Экспортер года Свердловской области».

Форум пройдет в креативном кластере «Домна». Участие бесплатное, необходима предварительная регистрация. Организатором выступает СОФПП при поддержке правительства Свердловской области. Мероприятие проводится в рамках национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика» под брендом «Сделано в России».