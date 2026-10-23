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Экспортный марафон в Екатеринбурге посвятят адаптации бизнеса к новым условиям

УрБК, Екатеринбург, 23.10.2026. Ежегодный форум «Экспортный марафон», посвященный адаптации российских компаний к новым условиям международной торговли, пройдет 8 декабря в креативном кластере «Домна» в Екатеринбурге. Участники обсудят инструменты выхода на зарубежные рынки, расширения географии поставок и развития экспортного бизнеса, сообщили организаторы.

«Сегодня об экспорте говорят не только как о способе масштабирования бизнеса. Правильно выбранное направление и стратегия экспорта — один из реальных антикризисных инструментов. ВЭД может стать выходом в случае падения выручки на домашнем рынке. Причем экспортировать может бизнес любого масштаба — от малого до крупного. На ежегодном форуме «Экспортный марафон» поговорим о международной торговле в текущих реалиях: как расширить географию тем, у кого уже есть опыт, и как провести первую сделку без потерь новичкам», — рассказал директор Свердловского областного фонда поддержки предпринимательства Валерий Пиличев.

В форуме примут участие представители органов власти, институтов поддержки бизнеса, федеральные эксперты и предприниматели. Среди спикеров — директор департамента международной кооперации и лицензирования в сфере внешней торговли Минпромторга России Андрей Миронов, руководитель направления «Глобальная экономика и международные институты» Центра межотраслевой экспертизы «Третий Рим» при Президентской академии Ярослав Яловенко, а также основатель брендов «Лошадиная сила», «Аптеки Горздрав» и «Буренка» Темур Шакая.

Для предпринимателей, которые только планируют выходить на международные рынки, организуют отдельную TED-секцию. Эксперты разберут основные этапы экспортной деятельности — от первых шагов до оформления сделки.

На секции «Прорыв инерции: стратегия Темура Шакая» представят опыт продвижения бренда «Лошадиная сила», выпускающего средства для ухода за волосами и кожей. По данным организаторов, продукция компании поставляется в Китай, Казахстан, Узбекистан, Азербайджан, Армению, Грузию, Таджикистан, Израиль, Белоруссию, Монголию и Киргизию.

Участники форума также смогут задать вопросы представителям органов власти и предложить меры по развитию экспортной поддержки. В рамках закрытой встречи пройдет заседание Клуба экспортеров Свердловской области. Кроме того, на площадке организуют индивидуальные консультации Центра поддержки экспорта Свердловского областного фонда поддержки предпринимательства, где компании смогут подобрать подходящие меры господдержки.

В ходе форума состоится церемония награждения победителей конкурса «Экспортер года Свердловской области» по итогам 2026 года.

Организаторами выступают правительство Свердловской области и Свердловский областной фонд поддержки предпринимательства, на базе которого работает центр «Мой бизнес». Участие в форуме бесплатное, необходима предварительная регистрация.

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