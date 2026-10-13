Свердловские предприниматели смогут повлиять на программу экспортного форума

УрБК, Екатеринбург, 13.10.2026. Свердловские предприниматели смогут предложить темы для международного форума «Экспортный марафон», который пройдет 8 декабря в Екатеринбурге. Для этого им необходимо пройти онлайн-опрос до 19 октября включительно, сообщили организаторы из СОФПП.

Участники опроса смогут обозначить интересующие их направления международной торговли, вопросы логистики, расширения географии продаж и темы для выступлений экспертов. Среди приоритетных регионов для развития экспорта организаторы выделяют Азию, Африку, Ближний Восток, страны СНГ и Латинскую Америку.

««Экспортный марафон» — один из старейших форумов фонда. Он ежегодно помогает предпринимателям увеличивать продажи, решать логистические задачи, открывать новые рынки. Форум не стоит на месте и меняется вместе с реалиями жизни. Сейчас мы формируем программу и хотим учесть запросы бизнеса: какие темы волнуют экспортеров и тех, кто хотел бы расширить географию, какие интересны направления и спикеры в этой области. В периметре нашего внимания наиболее благоприятные для экспорта страны: Азия, Африка, Ближний Восток, СНГ и Латинская Америка. От ответов предпринимателей зависит, на каких направлениях эксперты форума остановятся подробнее», — сообщил директор Свердловского областного фонда поддержки предпринимательства Валерий Пиличев.

Все прошедшие опрос получат подборку инструментов поддержки и полезных для экспортеров сервисов, а также экспортный словарь. Пройти опрос можно по ссылке.

В 2025 году форум «Экспортный марафон» проходил 13 и 14 ноября. В нем участвовали представители восьми стран. Программа включала дискуссии о тенденциях мировой торговли, кейс-сессии с участием крупных экспортеров и малых предприятий, биржу деловых контактов, целевые B2B-встречи и посещение производственных площадок экспортных компаний. Также эксперты рассказывали о международном продвижении и использовании искусственного интеллекта в маркетинге.

Организатор форума — Свердловский областной фонд поддержки предпринимательства, на базе которого создан центр «Мой бизнес». Мероприятие проводится при поддержке правительства Свердловской области в рамках национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика».