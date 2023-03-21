УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000-2022 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Курсы валют ЦБ РФ
Погода сегодня
Новости дня
Сегодня, 13:21

В Екатеринбурге в 5-м ежегодном форуме «Экспортный марафон» приняли участие более 1 тыс. экспортеров

УрБК, Екатеринбург, 09.06.2023. В Екатеринбурге в 5-м ежегодном форуме «Экспортный марафон» на трех площадках МВЦ «Екатеринбург-Экспо» приняли участие более 300 человек. Еще 750 участников присоединились к онлайн-трансляции мероприятия. Об этом сообщает пресс-служба Свердловского областного фонда поддержки предпринимательства (СОФПП).

Мероприятие организовано Центром поддержки экспорта СОФПП совместно с правительством Свердловской области в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство». Стратегическим партнером события в этом году стал «Контур — экосистема для бизнеса». Форум проходит ежегодно на протяжении пяти лет.

Эксперты и участники мероприятия разбирали актуальные экономические темы: расчеты внешнеэкономической деятельности (ВЭД), поиск новых рынков сбыта, экспорт через франчайзинг, экспорт цифровых продуктов, субсидии от государства и многое другое.

Как отметил заместитель министра инвестиций и развития Свердловской области Евгений Тиханов, в регионе существуют меры поддержки бизнеса, инфраструктурные проекты и предпринимательская инициатива. Это приводит к тому, что местные экспортеры усиливают свое присутствие в других странах и развивают новые направления деятельности.

«В подготовке форума «Экспортный марафон» мы учли все, что может сегодня пригодиться участникам внешнеэкономической деятельности. События такого уровня помогают сориентироваться в глобальных процессах на рынках, и в то же время решить для себя узкие вопросы — найти подходящие стратегии развития, узнать необходимые для этого механизмы. Наш Центр поддержки экспорта оказывает экспортерам порядка 20 различных услуг. На 1 июня 2023 года объем поддержанного экспорта составил почти 22,5 млн долларов США. При нашем содействии зарубежные контракты заключили 30 свердловских экспортеров», — подчеркнул директор СОФПП Валерий Пиличев.

В рамках работы форума 27 экспертов ВЭД подробно рассказали об экспорте. В том числе участникам представили разбор реальных кейсов работы в нынешних условиях. На марафоне было представлено несколько секций. Одна из них — экспорт цифровых технологий. Еще одна секция — расчеты по ВЭД, где представители пяти кредитных организаций рассказали, как банки решают проблемы клиентов с данными расчетами. Также на мероприятии специалисты поделились, как разобраться в экспортных субсидиях, когда подавать заявки, каковы условия получения и механизм поддержки.

Хедлайнером форума стал профессор бизнес-практики Школы управления СКОЛКОВО Игорь Гундобин. Международный эксперт по внешнеэкономическим связям отметил, что для российских экспортеров открыты новые направления в ряде стран.

«Универсального решения или единого подхода для экспортеров сегодня нет. Каждому предпринимателю надо засучить рукава и штучно работать над своим продуктом и выбором рынка конкретной страны. Нынешняя ситуация предоставляет новые возможности, открывает направления, на которые раньше не смотрели или относились к ним как к вторичным. Я бы рекомендовал в первую очередь посмотреть на рынки в странах Азии — прежде всего в Индии, Китае, а также в странах Юго-Восточной Азии. Интерес представляют и другие, более удаленные точки — Латинская Америка или Африка. И не стоит забывать о странах ближнего зарубежья. Очень динамично развивается экономика стран Средней Азии, и там есть возможности для российского бизнеса», — рассказал Игорь Гундобин.

Отмечается, что на форуме был задействован новый формат гостиной. В лаундж-зоне конгресс-центра «Екатеринбург-Экспо» участники могли получить консультацию по мерам поддержки и от представителей Екатеринбургской таможни, а также лично пообщаться со спикерами.

Вернуться в раздел » Новости дня
Материалы по теме
21.03.2023 Центр поддержки экспорта Свердловской области занял третье место во всероссийском рейтинге

УрБК, Екатеринбург, 21.03.2023. Центр поддержки экспорта (ЦПЭ) Свердловского областного фонда поддержки ...

06.09.2022 В Екатеринбурге пройдет международный форум для экспортеров

УрБК, Екатеринбург, 06.09.2022. В Екатеринбурге 27 сентября состоится международный форум «Экспортный марафон». В ...

01.07.2022 Центр поддержки экспорта Среднего Урала отметили на федеральном уровне

УрБК, Екатеринбург, 01.07.2022. Российский экспортный центр (РЭЦ, федеральный государственный институт поддержки ...

13.04.2022 В Свердловской области расширен пакет мер поддержки экспортеров

УрБК, Екатеринбург, 13.04.2022. Новые меры поддержки экспортеров вводятся в Свердловской области. Они направлены на ...

12.04.2022 Свердловский центр поддержки экспорта вошел в пятерку лучших в стране

УрБК, Екатеринбург, 12.04.2022. По итогам 2021 года Свердловский центр поддержки экспорта Свердловского областного ...

Популярные новости
Сегодня, 11:43На Среднем Урале в выходные ожидаются ночные заморозки22.05.2023В Свердловской области температура воздуха может повыситься до +30 градусов19.05.2023В Свердловской области составлено более 1,8 тыс. протоколов о нарушении особого противопожарного режима12.05.2023Свердловский губернатор Евгений Куйвашев поручил усилить информационную работу о льготах по газификации19.05.2023Модный дом «Соло Дизайн» представил лимитированную коллекцию шелковых платков в честь 300-летия Екатеринбурга
Архив новостей
Июнь 2023 (236)
Май 2023 (689)
Апрель 2023 (681)
Март 2023 (747)
Февраль 2023 (610)
Январь 2023 (577)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000-2023 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18