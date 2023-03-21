В Екатеринбурге в 5-м ежегодном форуме «Экспортный марафон» приняли участие более 1 тыс. экспортеров

УрБК, Екатеринбург, 09.06.2023. В Екатеринбурге в 5-м ежегодном форуме «Экспортный марафон» на трех площадках МВЦ «Екатеринбург-Экспо» приняли участие более 300 человек. Еще 750 участников присоединились к онлайн-трансляции мероприятия. Об этом сообщает пресс-служба Свердловского областного фонда поддержки предпринимательства (СОФПП).



Мероприятие организовано Центром поддержки экспорта СОФПП совместно с правительством Свердловской области в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство». Стратегическим партнером события в этом году стал «Контур — экосистема для бизнеса». Форум проходит ежегодно на протяжении пяти лет.



Эксперты и участники мероприятия разбирали актуальные экономические темы: расчеты внешнеэкономической деятельности (ВЭД), поиск новых рынков сбыта, экспорт через франчайзинг, экспорт цифровых продуктов, субсидии от государства и многое другое.



Как отметил заместитель министра инвестиций и развития Свердловской области Евгений Тиханов, в регионе существуют меры поддержки бизнеса, инфраструктурные проекты и предпринимательская инициатива. Это приводит к тому, что местные экспортеры усиливают свое присутствие в других странах и развивают новые направления деятельности.



«В подготовке форума «Экспортный марафон» мы учли все, что может сегодня пригодиться участникам внешнеэкономической деятельности. События такого уровня помогают сориентироваться в глобальных процессах на рынках, и в то же время решить для себя узкие вопросы — найти подходящие стратегии развития, узнать необходимые для этого механизмы. Наш Центр поддержки экспорта оказывает экспортерам порядка 20 различных услуг. На 1 июня 2023 года объем поддержанного экспорта составил почти 22,5 млн долларов США. При нашем содействии зарубежные контракты заключили 30 свердловских экспортеров», — подчеркнул директор СОФПП Валерий Пиличев.



В рамках работы форума 27 экспертов ВЭД подробно рассказали об экспорте. В том числе участникам представили разбор реальных кейсов работы в нынешних условиях. На марафоне было представлено несколько секций. Одна из них — экспорт цифровых технологий. Еще одна секция — расчеты по ВЭД, где представители пяти кредитных организаций рассказали, как банки решают проблемы клиентов с данными расчетами. Также на мероприятии специалисты поделились, как разобраться в экспортных субсидиях, когда подавать заявки, каковы условия получения и механизм поддержки.



Хедлайнером форума стал профессор бизнес-практики Школы управления СКОЛКОВО Игорь Гундобин. Международный эксперт по внешнеэкономическим связям отметил, что для российских экспортеров открыты новые направления в ряде стран.



«Универсального решения или единого подхода для экспортеров сегодня нет. Каждому предпринимателю надо засучить рукава и штучно работать над своим продуктом и выбором рынка конкретной страны. Нынешняя ситуация предоставляет новые возможности, открывает направления, на которые раньше не смотрели или относились к ним как к вторичным. Я бы рекомендовал в первую очередь посмотреть на рынки в странах Азии — прежде всего в Индии, Китае, а также в странах Юго-Восточной Азии. Интерес представляют и другие, более удаленные точки — Латинская Америка или Африка. И не стоит забывать о странах ближнего зарубежья. Очень динамично развивается экономика стран Средней Азии, и там есть возможности для российского бизнеса», — рассказал Игорь Гундобин.



Отмечается, что на форуме был задействован новый формат гостиной. В лаундж-зоне конгресс-центра «Екатеринбург-Экспо» участники могли получить консультацию по мерам поддержки и от представителей Екатеринбургской таможни, а также лично пообщаться со спикерами.