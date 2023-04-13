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Финансовый форум «Финмаркет» в Екатеринбурге посетили более 2,5 тыс. человек

УрБК, Екатеринбург, 17.05.2023. Более 2,5 тыс. человек зарегистрировались на всероссийский мультиформатный финансовый форум «Финмаркет», который проходит в Екатеринбурге 16-17 мая. Мероприятие организовано на площадке МВЦ «Екатеринбург-Экспо». Об этом сообщает пресс-служба Свердловского областного фонда поддержки предпринимательства (СОФПП).

Мероприятие организовано СОФПП при участии правительства региона и администрации Екатеринбурга в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство». Стратегическими партнерами стали Екатеринбургский центр развития предпринимательства и экосистема для бизнеса «Контур».

Первый день форума был посвящен экономике настоящего и будущего. Обсуждалась цифровая валюта, цифровизация финансов, актуальные инструменты привлечения средств. В качестве спикеров выступили первый министр экономики России Андрей Нечаев, заместитель главного редактора телеканала РБК Даниил Бабич, финансист и стратег Игорь Нагаев и другие эксперты.

Повестка «Финмаркета» создавалась на основе запросов предпринимателей. В Telegram-канал мероприятия поступило более 150 вопросов.

«Финмаркет» — первое наше такое массовое очное мероприятие после пандемии. Здесь сегодня также присутствуют представители 65 региональных гарантийных и микрофинансовых организаций — наших коллег из других территорий. Судя по полученной обратной связи и количеству регистраций, у нас очень много активных предпринимателей, заинтересованных в дальнейшем развитии. Мы приняли решение, что из вопросов, которые спикеры не успевают охватить в рамках своих выступлений, мы будем формировать тематику наших прямых эфиров», — сказал директор СОФПП Валерий Пиличев.

Добавим, что в Свердловской области работают 207 тыс. предприятий малого и среднего бизнеса, из которых 124 тыс. находятся в Екатеринбурге. Также в городе зарегистрировано 86 тыс. самозанятых.

«Администрация старается поддерживать мероприятия, которые помогают создавать условия для развития предпринимательства. В ближайшее время пройдет ряд важных событий в этой сфере, в том числе форум «Грабли для бизнеса», где предприниматели будут учиться на чужих ошибках», — сказал председатель комитета промышленной политики и развития предпринимательства администрации Екатеринбурга Евгений Копелян.

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