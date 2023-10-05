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На форум «Финмаркет» в Екатеринбурге зарегистрировалось 6 тыс. участников

УрБК, Екатеринбург, 15.05.2024. 15 мая в международном выставочном центре «Екатеринбург-Экспо» начал работу Всероссийский финансовый форум «Финмаркет». Организаторами форума выступили Свердловский областной фонд поддержки предпринимательства (СОФПП), правительство Свердловской области и администрация Екатеринбурга.

На форум «Финмаркет» в Екатеринбурге зарегистрировалось 6 тыс. участников
Фото предоставлено департаментом информационной политики Свердловской области

Участие в мероприятии приняли представители Банка России, федеральных и региональных кредитных организаций, лизинговых компаний, институтов поддержки МСП, инвесторы, брокеры, а также представители Минэкономразвития РФ, Корпорации МСП и более 100 представителей государственных микрофинансовых и гарантийных организаций.

«Финмаркет», без преувеличения, носит всероссийский характер. В его работе принимают участие представители инфраструктуры региональных гарантийных организаций и микрофинансовых организаций из 51 региона. Помимо всех заявленных вопросов, мы также будем обсуждать актуальные вызовы, которые сейчас стоят перед системой поддержки малого и среднего бизнеса, региональные кейсы, делиться своими наработками в области инструментов содействия», — сказал директор СОФПП Валерий Пиличев.

Тема ключевой пленарной дискуссии форума — «Финансы в период трансформации. Что делать бизнесу». В дискуссии приняли участие доктор экономических наук и депутат Госдумы РФ Михаил Делягин, эксперт фондового рынка, ведущий и экономический обозреватель телеканала «Россия 24» Александр Кареевский, основатель и руководитель проекта «ВкусВилл. Практика» Евгений Щепин. Модераторами выступили ведущий РБК ТВ Павел Демидович и бизнес-тренер России Радислав Гандапас.

Также на форуме обсуждались вопросы технологической революции и новейших инструментов для бизнеса: метавселенные, геймификация, геоаналитика, искусственный интеллект.

«Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев ставит перед нами задачу развития инструментов поддержки, отвечающих запросам малого и среднего бизнеса и духу времени. Программа форума «Финмаркет» — на острие повестки. Это очень полезное событие для понимания экономических процессов, выбора направления движения, стратегий управления своим делом и финансами, развития предпринимательского мышления», — цитирует министра инвестиций и развития Свердловской области Вадима Третьякова департамент информполитики региона.

По словам В. Третьякова, в области в настоящее время зарегистрировано свыше 213,8 тыс. компаний малого и среднего бизнеса, это почти на 5,5 тыс. больше, чем на начало года. Число самозанятых приблизилось к 296 тыс. человек.

«В прошлом году на форум зарегистрировалось около 2,5 тыс. участников, а в этом — свыше 6 тыс. Это говорит о значительном интересе к поднимаемым вопросам. Наш город отличает высокая экономическая активность. По итогам 2023 года мы фиксировали рост основных экономических показателей, налоговых поступлений и увеличение количества инвестиций. И он продолжается в 2024 году. На сегодняшний день в Екатеринбурге зарегистрировано более 127 тыс. субъектов малого и среднего предпринимательства. Также в городе насчитывается уже около 130,5 тыс. самозанятых. «Финмаркет» — полезное мероприятие для любого предпринимателя, от самозанятого до собственника крупного холдинга», — цитирует пресс-служба администрации Екатеринбурга главу города Алексея Орлова.

16 мая форум продолжит работу на площадке креативного кластера «Домна» в Екатеринбурге. Ключевыми участниками станут управляющий Центром технологий Метаверса Сбера Максим Козлов и футуролог, технологический аналитик Евгений Кузнецов.
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