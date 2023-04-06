В Екатеринбурге с 16 по 17 мая пройдет экономический форум «ФИНМАРКЕТ-2023»

УрБК, Екатеринбург, 13.04.2023. В Екатеринбурге с 16 по 17 мая пройдет всероссийский экономический форум «ФИНМАРКЕТ-2023», где ведущими экспертами выступят президент фонда экономических исследований Михаил Хазин и известный аналитик и финансист Игорь Нагаев. Всего ожидается более 20 федеральных спикеров.
Как сообщает департамент информационной политики региона, мероприятие ориентировано на предпринимателей и самозанятых. Организатором события стал Свердловский областной фонд поддержки предпринимательства (СОФПП, на базе которого создан региональный Центр «Мой бизнес») при участии местного правительства в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство».
«Обеспечение устойчивой работы малого и среднего бизнеса региона — одна из приоритетных задач, поставленных губернатором Свердловской области Евгением Куйвашевым. Форум «ФИНМАРКЕТ», который пройдет при поддержке и участии правительства Свердловской области, поможет предпринимателям сориентироваться в финансовых реалиях настоящего и ближайшего будущего», — отметил министр инвестиций и развития региона Вадим Третьяков.
По словам директора СОФПП Валерия Пиличева, двухдневный форум, посвященный финансовой отрасли, объединит представителей банковского сообщества, микрофинансовых и региональных гарантийных организаций, экспертов Минэкономразвития РФ и других специалистов экономики.
«Экономика будущего волнует всех. В повестке также — цифровизация финансового рынка и цифровая валюта. Это то, что в центре внимания, но понятно далеко не всем. Подробно обсудим и привычные вопросы: где взять деньги и куда их лучше вложить. Большой блок посвящен грантовым мерам поддержки, ведь сегодня у предпринимателей все больше возможностей для их получения», — сказал он.
Отмечается, что «ФИНМАРКЕТ-2023» пройдет в очном формате. В первый день — на площадке МВЦ «Екатеринбург-ЭКСПО». Во второй день мероприятие пройдет в креативном кластере «Домна» на улице Вайнера, 16.
Участие бесплатное, но обязательна предварительная регистрация.
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