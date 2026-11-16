В Свердловской области объем лимитов по выданным кредиткам сократился

УрБК, Екатеринбург, 16.11.2026. В Свердловской области в октябре 2026 года объем лимитов по выданным новым кредитным картам составил 4,71 млрд руб., что на 2,1% меньше уровня предыдущего месяца (4,81 млрд руб.). Об этом говорится в исследовании Национального бюро кредитных историй (НБКИ).

С таким результатом регион занял шестую строчку рейтинга среди 30 субъектов РФ. Челябинская область на 10-й строчке рейтинга с показателем 3,68 млрд руб., сократив объем лимитов на 2,4% по сравнению с сентябрем 2026 года (3,77 млрд руб.).

В топ-5 по объему лимитов по выданным за указанный период кредитным картам попали Москва (15,93 млрд руб.), Московская область (10,30 млрд руб.), Санкт-Петербург (7,16 млрд руб.), Краснодарский край (5,88 млрд руб.) и Тюменская область с ХМАО и ЯНАО (4,95 млрд руб.).

В целом по стране в октябре 2026 года объем лимитов по выданным новым кредитным картам составил 152,3 млрд руб. За месяц этот показатель снизился на 3,1% (в сентябре 2026 года — 157,1 млрд руб.). Стоит отметить, что данный показатель сокращается второй месяц подряд.

Как отмечает директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков, выдача кредитных карт (включая объемы лимитов по ним) в сентябре-октябре несколько сократилась и, в целом, продолжает оставаться на не очень высоком уровне. Особенно в сравнении с показателями выдачи 2024 года, то есть до мероприятий регулятора по «охлаждению» кредитного рынка (высокие ставки и введение ограничений в отношении показателя долговой нагрузки). «Таким образом, в настоящее время можно говорить о сохраняющемся довольно слабом аппетите к риску со стороны банков, которые предъявляют высокие требования к качеству кредитных историй граждан, сокращая риски просрочек в дальнейшем», — добавил он.