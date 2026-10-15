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В Свердловской области объем лимитов по выданным кредиткам упал почти на 13% в сентябре

УрБК, Екатеринбург, 15.10.2026. В Свердловской области в сентябре 2026 года объем лимитов по выданным новым кредитным картам составил 4,57 млрд руб., что на 12,6% меньше уровня предыдущего месяца (5,23 млрд руб.). Об этом говорится в исследовании Национального бюро кредитных историй (НБКИ).

С таким результатом регион занял шестую строчку рейтинга среди 30 субъектов РФ. В топ-5 по объему лимитов по выданным за указанный период кредитным картам попали Москва (15,94 млрд руб.), Московская область (10,42 млрд руб.), Санкт-Петербург (7,13 млрд руб.), Краснодарский край (5,88 млрд руб.) и Тюменская область с ХМАО и ЯНАО (4,75 млрд руб.).

Челябинская область на 10-й строчке рейтинга с показателем 3,59 млрд руб., сократив объем лимитов на 10,0% по сравнению с августом 2026 года (3,99 млрд руб.). В целом по стране в сентябре 2026 года объем лимитов по выданным новым кредитным картам составил 149,2 млрд руб. За месяц этот показатель снизился на 9,3% (в августе 2026 года — 164,6 млрд руб.). Количество выданных новых кредитных карт составило 1,42 млн ед., снизившись на 3,8% по сравнению с предыдущим месяцем (1,48 млн ед.).

Как отмечает директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков, выдача кредитных карт продолжает оставаться на довольно низком уровне. В сентябре 2024 года объем лимитов по выданным кредиткам составлял 220,7 млрд руб., что в 1,5 раза больше аналогичного показателя сентября 2026 года. Такая динамика свидетельствует о слабом аппетите к риску со стороны банков, которые сохраняют высокие требования к качеству кредитных историй граждан.

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