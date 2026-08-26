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В Свердловской области снизился средний размер лимита по новым кредитным картам

УрБК, Екатеринбург, 26.08.2026. В июле 2026 года средний размер лимитов по новым выданным кредитным картам в Свердловской области составил 107,8 тыс. руб. Показатель снизился на 8,3% по сравнению с июлем 2025 года, когда размер лимита составлял 117,6 тыс. руб. Это следует из данных Национального бюро кредитных историй (НБКИ).

С таким результатом регион занял 12 место в рейтинге регионов РФ. Челябинская область заняла 21 место. В июле челябинцам новые кредитки выдавались со средним лимитом 101,5 тыс. руб., что на 4,1% меньше, чем годом ранее. Тюменская область (включая ХМАО и ЯНАО) вошла в пятерку лидеров, заняв 4 место. В июле средний размер лимита там составил 118,8 тыс. руб., показав снижение на 7,9% за год.

В июльский топ-5 регионов по размеру средних лимитов на кредитные карты также вошли Москва — 143,4 тыс. руб., Московская область — 130,2 тыс. руб., Санкт-Петербург — 127,3 тыс. руб. и Хабаровский край — 117,7 тыс. руб. Наиболее существенное снижение лимитов среди регионов-лидеров зафиксировано в Москве (-14,5%), Республике Крым (-13,8%) и Белгородской области (-13,2%). При этом в Иркутской области (-0,6%), Ставропольском крае (-1,9%) и Алтайском крае (-2,4%) снижение показателя было минимальным.

В целом по стране в июле текущего года средний размер лимитов по новым выданным кредитным картам составил 110,8 тыс. руб., сократившись за год на 8,4% (в июле 2025 года — 120,9 тыс. руб.). По сравнению с предыдущим месяцем показатель вырос на 0,7% (в июне 2026 года — 110,0 тыс. руб.).

В бюро объяснили, что на фоне некоторого снижения выдач кредитов средний размер лимитов по новым выданным кредитным картам в последнее время стабилизировался на уровне 105-115 тыс. руб. Это обусловлено тем, что банки не хотят рисковать из-за жесткой денежно-кредитной политики и вынуждены делать акцент на управлении качеством портфеля, что приводит к усилению скоринговых фильтров и ограничению выдачи новых кредиток и средних лимитов по ним.

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