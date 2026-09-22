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В Свердловской области снизился объем лимитов по новым кредитным картам

УрБК, Екатеринбург, 22.09.2026. В августе 2026 года объем лимитов по выданным новым кредитным картам в Свердловской области составил 4,80 млрд. руб. Показатель снизился на 7,3% по сравнению с августом 2025 года, когда объем лимитов составлял 5,18 млрд. руб. Это следует из данных Национального бюро кредитных историй (НБКИ).

С таким результатом регион занял шестое место в рейтинге регионов РФ. Челябинская область заняла 10 место. В августе челябинцам новые кредитки выдавались с общим лимитом 3,67 млрд. руб., что на 1,1% меньше, чем годом ранее. Тюменская область (включая ХМАО и ЯНАО) вошла в пятерку лидеров, заняв пятое место. В августе объем лимитов там составил 4,94 млрд. руб., показав снижение на 10,2% за год.

В августовский топ-5 регионов по объему лимитов на новые кредитные карты также вошли Москва — 16,08 млрд. руб., Московская область — 10,58 млрд. руб., Санкт-Петербург — 7,19 млрд. руб. и Краснодарский край — 5,86 млрд. руб. Наиболее существенное снижение объема лимитов среди регионов-лидеров зафиксировано в Хабаровском крае (-14,0%), Санкт-Петербурге (-13,1%) и Ленинградской области (-10,8%).

В целом по стране в августе текущего года объем лимитов по выданным новым кредитным картам составил 151,3 млрд. руб., сократившись за год на 7,2% (в августе 2025 года — 163,0 млрд. руб.). По сравнению с предыдущим месяцем показатель вырос на 1,3% (в июле 2026 года — 149,3 млрд. руб.).

Директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков объяснил, что выдача кредитных карт остается на довольно низком уровне. В августе 2024 года было выдано в 1,5 раза больше кредиток (2,1 млн. ед.), чем в августе 2026 года (1,4 млн. ед.), а объем лимитов два года назад был в 1,6 раза больше (243,0 млрд. руб.). Такая динамика свидетельствует «о слабом аппетите к риску со стороны банков», которые сохраняют высокие требования к качеству кредитных историй граждан, объяснил А. Волков.

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