В Свердловской области снизился средний размер лимита по новым кредитным картам

УрБК, Екатеринбург, 27.10.2026. В сентябре 2026 года средний размер лимитов по новым выданным кредитным картам в Свердловской области составил 102,6 тыс. руб. Показатель снизился на 5,8% по сравнению с августом 2026 года, когда размер лимита составлял 108,9 тыс. руб. Это следует из данных Национального бюро кредитных историй (НБКИ).

С таким результатом регион занял 12 место в рейтинге регионов РФ. Челябинская область заняла 23 место. В сентябре челябинцам новые кредитки выдавались со средним лимитом 95,2 тыс. руб., что на 5,7% меньше, чем месяцем ранее. Тюменская область (включая ХМАО и ЯНАО) вошла в пятерку лидеров, заняв 5 место. В сентябре средний размер лимита там составил 109,7 тыс. руб., показав снижение на 5,8% за месяц.

В сентябрьский топ-5 регионов по размеру средних лимитов на кредитные карты также вошли Москва — 139,8 тыс. руб., Московская область — 123,8 тыс. руб., Санкт-Петербург — 123,6 тыс. руб. и Хабаровский край — 110,6 тыс. руб. Наиболее существенное снижение лимитов среди регионов-лидеров зафиксировано в Иркутской области (-9,5%), Пермском крае (-8,0%) и Омской области (-7,9%). При этом в Ставропольском крае (-3,2%), Приморском крае (-3,6%) и Хабаровском крае (-3,7%) снижение показателя было минимальным.

В целом по стране в сентябре текущего года средний размер лимитов по новым выданным кредитным картам составил 104,8 тыс. руб., сократившись за месяц на 5,7% (в августе 2026 года — 111,1 тыс. руб.). По сравнению с аналогичным периодом прошлого года показатель, напротив, незначительно вырос — на 1,7% (в сентябре 2025 года — 103,0 тыс. руб.). Снижение продолжается четвертый месяц подряд.

В бюро объяснили, что за последние четыре месяца средний размер лимитов по новым выданным кредитным картам снизился на 13,7% на фоне относительно невысоких темпов выдачи. Это обусловлено тем, что аппетит к риску со стороны банков находится на довольно низком уровне в связи с жесткой денежно-кредитной политикой. В этих условиях банки вынуждены делать основной акцент на управлении качеством портфеля, что приводит к усилению скоринговых фильтров и ограничению выдачи новых кредиток и средних лимитов по ним.